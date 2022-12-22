المؤبد لعاطلين قتلا جارهما لسرقة دراجته النارية بالإكراه في منشأة ناصر

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بالسجن المؤبد على عاطلين خصصا نشاطهما الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح في منشأة ناصر، حيث قاما بقتل جار لهما وتعديا عليه بسلاح أبيض، وأستوليا منه على دراجته النارية، وتركاه ملقى على الأرض غارقا في دمائه بعد إصابته إصابة بالغة فارق الحياة على أثرها.

وكشف أمر الإحالة الصادر في حق المتهمان أنهما قاما بسرقة جارهما المجنى عليه بعد أن قرارا سرقة الدراجة النارية ملكه، حيث ترصدا المتهمان للضحية في وقت متأخر من الليل بعد أن استدرجاه إلى مكان أحد الأماكن في المنطقة خالية من المارة بعد أن اوهماه أن شخصا يريد شراء دراجته النارية، وما أن وصل إلى مكان الواقعة اسرعا المتهمان إليه وأشهرا في وجه الأسلحة البيضاء التي بحوزتهما لإجباره على ترك الدراجة دون مقاومة وسرقته منه بالإكراه.

وتبين من التحقيقات أيضا، أن المجنى عليه رفض ترك درجته النارية لهما بكل سهولة، فحاول أن يقاومهما فما كان من المتهمان إلا أن اعتديا عليه باستخدام الأسلحة البيضاء، فا اصاباه بجرح غائر في الجسد سقط على الأرض غارقا في دمائه، ثم استوليا على الدراجة النارية منه وفرا هاربان وتركاه حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته البالغة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشاه ناصر، تلقي بلاغا بالعثور علي جثة المجني عليه ، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة شاب تطابقت مواصفاته مع بلاغ أسرته واستدعاء أسرة المجني عليه تعرفوا عليه وأكدوا أنه نجلهم تعرض للقتل وسرقة دراجته النارية .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكبي الواقعة، وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن من ضبطهم وارشدوا عن السلاح المستخدم .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، التي قضت عليهما بالسجن المؤبد.