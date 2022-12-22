القاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الجديد وحملات مكثفة بالأحياء

كتب سيد الخلفاوى

رفعت أحياء القاهرة درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كل الكنائس على مستوى الأحياء والتأكيد على رؤساء الأحياء بمتابعة ومراجعة الكهرباء وخطوط الصرف الصحى مع المديريات المعنية بالمرافق الحيوية ونظافة المنطقة المحيطة بكل كنيسة، ورفع أي إشغالات بالطرق المؤدية للكنائس على مستوى الأحياء .

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باستمرار حملات تفتيش على الأسواق والمطاعم والمحلات والمخابز والعمل على توفير اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية وتوفير وضبط الاسعار لجميع السلع الغذائية بالمجمعات والاسواق والمحلات .

وكثفت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة اللواء احمد جودة، أعمال النظافة والتجريد ورفع المخلفات والإرتقاء بالمظهر الحضارى بنطاق الحى وشملت الأعمال رفع كفاءة النظافة بميدان النهضة بمحيط كنيسة مارى مرقص وتكثيف اعمال النظافة بشارع 10 أمام مدرسة المعادى ومحيط الكنيسة به وشارع 15 أمام كنيسة العائلة المقدسة وبشارع كورنيش النيل أمام كنيسة مريم العذراء بالإضافة إلى مراجعة النظافة و التجميل بشارع 105 و ميدان الاتحاد وشارع القنال لخلق متنفس أخضر للمواطنين وعودة المعادي لسابق عهدها .

كما تم تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة الحواجز الحديدة وإزالة كل ما يعوق مرور المارة، حيث شملت الحملات رفع حواجز حديدية واعمدة اسمنتية بشارع 162 وشارع 105 الى جانب حملة ليلية لرفع إشغالات المحلات والكافيهات والاكشاك والباعة الجائلين بشارع الخمسين وشارع وادي دجلة و شارع زهراء المعادي الرئيسي .

وشكلت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء طارق عابد، لجنة للمرور على المحلات والأسواق بنطاق الحي بعضوية الطب البيطري وإدارة التموين ومنطقة البساتين الطبية وادارات الحي المعنية للمرور على المحلات بشارع حسن التهامي ومنطقة بير ام سلطان وشارع 500 المعادي الجديدة .

وأسفرت الحملة عن ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الادمي واغذية مجهولة المصدر وتم اخذ عينات لفحصها بمعرفه ادارة الطب البيطري وجاري المتابعة .

وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية والاشغالات تم عمل حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات من شارع عبد المنعم رياض بمنطقة عرب المعادي وشارع الجزائر وشارع 500 وشارع البحث الجنائي بمنطقة صقر قريش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي .