اليوم السابع
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العدل تمنح 8 موظفين بـ"مياه أسوان" الضبطية القضائية وتجددها لـ38 آخرين

الخميس، 22 ديسمبر 2022 11:00 ص
العدل تمنح 8 موظفين بـ"مياه أسوان" الضبطية القضائية وتجددها لـ38 آخرين أرشيفية - وزارة العدل
كتب أحمد عبد الهادى

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بمنح 8 من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، صفة مأمورى الضبط القضائى، وجدد لعدد 38 أخرين.

 

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

 

ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

 

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

 

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. 

 

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