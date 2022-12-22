العثور على مسافر فى مكان لن تتوقعه بطائرة فى المملكة المتحدة.. اعرف القصة

كتبت : شيماء عبد المنعم

عثرت السلطات البريطانية على جثة رجل فى خزانة عجلات طائرة حطّت فى لندن قادمة من جامبيا، ووفق بيان صادر عن شرطة ساسكس، فإن "الجثة تم اكتشافها فى مطار جاتويك، هى لرجل من جامبيا".

وأضاف البيان حسبما نشر موقع nypost: "يجرى ضباط تحقيقا حول الحادثة لرفع تقرير للمسؤولين"، ومن جانبه، قال المتحدث باسم حكومة جامبيا في بيان، إنه تم العثور على جثة مجهولة لرجل في خزانة عجلات طائرة تابعة لشركة Tui، كانت فى رحلة من بانجول إلى لندن، ولم تعلّق شركة الطيران على الحادثة، واكتفت بالقول إن الشرطة هي المسؤولة عن التحقيق، وستكشف عن النتائج بعد انتهاء عملها.

حوادث أخرى تحدث في الطائرات

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على جثث مسافرين تسللوا خلسة إلى طائرات، ففي عام 2015 اكتشفت السلطات الهولندية جثة في خزانة عجلات طائرة قادمة من إفريقيا في مطار سخيبول بأمستردام، تكرر الأمر في عام 2019، حيث توفي مسافر تسلل خلسة لخزانة عجلات طائرة حطّت في مطار هيثرو قادمة من كينيا.

مشاجرة على متن طائرة بأمريكا

وعلي جانب أخر من حوادث الطائرات غضبت إحدى ركاب رحلات الطيران بعد أن صرخت بأن طفلها بحاجة إلى التقيؤ، مما أدى إلى مشادة وصلت للتشابك بالأيدي مع المضيفات، وحسب ما نشر موقع ديلي ميل بدأ الحادث على متن رحلة من سان فرانسيسكو إلى شيكاغو بعد أن وقفت المرأة أثناء بدء هبوط الطائرة، وصرخت أن طفلها بحاجة إلى التقيؤ ثم أخبرتها المضيفات أن تجلس.

مشادة بين راكبة ومضيفة

ثم دفعت المرأة مضيفة طيران ، مما تسبب في ذهابها إلى مستشفى في شيكاغو كما تم نقل امرأة أخرى وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات إلى المستشفيات للمراقبة.

وقالت الشركة في بيان: "أخرجت سلطات إنفاذ القانون مسافرة مشاكسة على متن رحلة جوية من سان فرانسيسكو إلى شيكاغو عند هبوطها، ونقل أحد أفراد طاقم المضيفات إلى المستشفى للتقييم".

ويظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب عدة مضيفات يواجهن امرأة تحمل طفلا، ثم يسمع صراخ وتصيح المسافرة: "أين هو؟"، بينما تقول مضيفة بنبرة ذعر لزميلتها على ما يبدو: "سارة. تراجعي"، وقالت "يونايتد إيرلاينز" في بيانها: "نحن ممتنون لطاقمنا للتعامل مع هذا الموقف الصعب باحترافية، ولإعطاء الأولوية لسلامة فريقنا وعملائنا".

وذكرت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة، كما قالت شرطة شيكاغو إن الحادث قيد التحقيق من جانب الأمن ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وقال متحدث باسم المكتب في شيكاغو لشبكة "فوكس نيوز": "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بحادث وقع في مطار أوهير هذا الصباح. لا يوجد تهديد حالي للجمهور في هذا الوقت".