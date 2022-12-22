اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:22 م
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الصحة تكشف التحاليل اللازمة للأم بفترة الحمل لمنع انتقال العدوى للجنين

الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:18 م
الصحة تكشف التحاليل اللازمة للأم بفترة الحمل لمنع انتقال العدوى للجنين التحاليل الازمة للأم بفترة الحمل
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن التحاليل اللازمة للأم بفترة الحمل لمنع انتقال العدوى للجنين والتى تتضمن:-

-تحليل السكر والضغط

-تحليل بكتيريا الزهرى

 تحليل فيروس الالتهاب الكبدى ب

4- تحليل نقص المناعة البشرى

أكد الدكتور فوزى فتحى، المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وقال الدكتور فوزي فتحي، إن المبادرة بها أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا.

ولفت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن "15335."


الصحة

صحة الام والجنين

فيروس الالتهاب الكبدى ب

فيروس نقص المناعة

المنشآت الصحية

اليوم السابع بلس



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