الزراعة تطرح لحوم بلدى بسعر 150 جنيها للكيلو و145 للضأن

كتبت أسماء نصار

أكد المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ، أن منافذ وزارة الزراعة تطرح السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق، مشيرا إلى أن هذه المنتجات من إنتاج مزارع الوزارة ويتم بيعها فى المنافذ دون حلقات وسيطة.

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللحوم البلدى يبلغ سعر الكيلو 150 جنيها والضأن 145 جنيه والأرز البلد 13 جنيها رفيع الحبة و15 عريض الحبة، والعدس 17 جنيها للنصف كيلو، وطبق البيض الأحمر 81.75 جنيه، و77.75 للأبيض، مشيراً إلى أنه يتم عرض منتجات وزارة الزراعة من خضار ولحوم وسلع أساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك زيت الزيتون بانواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم.

وأوضح صالح أن هذه الأسعار في جميع المنافذ الثابته البالغة 243 منفذ موجودين بمقرات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والطب البيطري بالمحافظات و30 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة.

وأشار صالح إلى أنه يتم ضخ يوميا كميات من السلع والمنتجات الغذائية وفقا لمبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، ونستهدف زيادة عدد المنافذ إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام القادم 2023.

وقال صالح: "منتجاتنا لها ميزه تنافسية، حيث إنها عالية الجودة وبكميات كبيرة وتقل فى أسعارها لعدم وجود حلقات تسويقيه أو وسطاء، ومستمرون في تقديم دور ايجابي واحداث حاله من التوازن داخل الاسواق المصريه لرفع العبء عن كاهل المواطنين".

يشار إلى أن منافذ وزارة الزراعة متواجد أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة.