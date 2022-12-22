وقالت رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية "واع"، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد وفداً من مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية برئاسة مدير المركز عباس الجبوري"، مبينا أنه تم خلال اللقاء، مناقشة مجمل الأوضاع السياسية على الساحتين العراقية والدولية.

وأكّد رئيس العراق أن "هناك ترحيباً عالمياً بتشكيل الحكومة من قبل المجتمع الدولي الذي يطالب بأن يكون للعراق دور أساسي في العديد من القضايا"، مشيرا إلى أن "على مراكز الدراسات الاستراتيجية دراسة القضايا العامة المختلفة بصورة متكاملة مع التركيز على القضايا المحلية".

واقترح "على الإعلام ومراكز التحليل رصد السلبيات لتقويمها وإبراز الإيجابيات لتطويرها ولنقل الصورة الحقيقية حول الاستقرار المتنامي في العراق"، لافتا إلى إننا نؤمن بعراق قوي من الناحية الديمقراطية ونهجه الاقتصادي والخدماتي، والعراق للجميع وواجبنا أن نقويه.

وتحدث رئيس الجمهورية عن النازحين ومراكز النزوح، مبيناً أهمية عمل مراكز التحليل والإعلام في إظهار الأوضاع السيئة التي يعيشون بها للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة وإعادتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها، لافتا إلى أن العراق يمر حالياً بفترة من الاستقرار السياسي والأمني وعلى الإعلام أن ينقل هذه الصورة الإيجابية إلى العالم الأمر الذي سيسهل جذب الاستثمارات لدعم الاقتصاد.

بدورهم قدم أعضاء الوفد شكرهم للرئيس العراقي على حفاوة الاستقبال، معربين عن إيمانهم بأن رئيس الجمهورية العراقية هو حامي الدستور وهو من يحفظ وحدة العراق.

وأكدوا تأييدهم لتوجيهات الرئيس العراقي حول ضرورة العمل الجاد للنهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي وتوفير فرص العمل واستيعاب الخريجين والارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطنين، داعين الرئيس العراقي إلى التدخل لحل جميع المسائل العالقة أينما وجدت بين أبناء البلد الواحد.