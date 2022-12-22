اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"الداخلية" تضبط المتسولين بالأطفال فى النزهة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 11:50 ص
"الداخلية" تضبط المتسولين بالأطفال فى النزهة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما عدد (4) من الأحداث المجنى عليهم.. بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

 


تسول

الداخلية

اخبار الداخلية

التسول بالاطفال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة