الخشت: درجات علمية مشتركة بين جامعتى القاهرة وهيروشيما

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور شينچي كانيكو نائب رئيس جامعة هيروشيما اليابانية للتعاون الدولي، والوفد المرافق له، لتعزيز أوجه التعاون بين الجامعتين، في إطار حرص الجامعة على تعميق دورها الدولي وشراكاتها مع الجامعات المرموقة، بحضور الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور عماد الشربيني، وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب.

وتناول اللقاء، التعاون المشترك بين جامعتي القاهرة وهيروشيما في مجالات البحث العلمي والدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خاصة بكليتي الهندسة والزراعة، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في كافة المجالات الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب.

وتطرق اللقاء، إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال التبادل الطلابي والسماح للطلاب بدراسة فصل دراسي أو عام جامعي كامل في جامعة هيروشيما بالتنسيق مع جامعة القاهرة والحصول على شهادة مشتركة بين الجامعتين، بالإضافة إلى الاستعانة بأساتذة جامعة هيروشيما للعمل كمحكمين خارجيين لرسائل الماجستير ومشرفين على الرسائل المميزة.

وفى السياق كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قال إن الجامعة نجحت في إحداث طفرة كبيرة في منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وبلغت نسبة الاستشهادات الدولية لبحوث الجامعة 43%، وجاءت جامعة القاهرة الأعلى عدداً من بين الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة، مشيرًا إلي تصدر الجامعة للجامعات والمراكز البحثية المصرية في عدد الأبحاث المنشورة دولياً بعدد 6514 بحثاً بزيادة نحو 38 % عن عام 2019، وبفارق الضعف عن الجامعة التي تلى جامعة القاهرة وذلك وفقاً لإحصائيات مؤشر البحث العلمي الذى يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى إجراء 22% من إجمالي الأبحاث المنشورة بالجامعة على مدار تاريخها خلال الخمس سنوات الماضية، وإجراء الجامعة أكبر حركة تمويل للمشروعات البحثية في تاريخها بإجمالي 305 مليون جنيه خلال عام 2020-2021، وهو يُعد تمويل غير مسبوق في تاريخ الجامعة، مضيفًا أن الجامعة أصدرت أول مجلة دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية أميرالد، والتي تصدر بواقع 4 أعداد سنويًا، وتم إدراجها ضمن قاعدة بيانات " Cabells" الدولية، وينشر بها العديد من الباحثين من جامعات دولية مرموقة مثل جامعات كامبريدج، ولندن أمبريال كوليدج، ونورث كارولينا، وإنديانا.