وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة تخطط لجمع حوالي 20 تريليون ين (أى ما يعادل 152 مليار دولار) من خلال إصدار سندات "التحول الأخضر" لتعزيز الاستثمار في المشاريع، وذلك للترويج لمشاريع إزالة الكربون، وسط تقديرها بأن الاستثمار العام والخاص بأكثر من 150 تريليون ين سيكون ضروريًا خلال السنوات العشر القادمة.

ويشار إلى أنه بموجب اللوائح الحالية -التي وُضعت بعد كارثة "فوكوشيما دايتشى" النووية عام 2011- يمكن تشغيل المفاعل النووي لمدة 40 عامًا، يليها تمديد آخر لمدة 20 عامًا، إذا تمت الموافقة عليه من جانب المنظمين.