الحكم على إيطالى بالسجن 18 شهرا لتحرشه بصحفية أمام ملعب كارلو كاستيلانى

فاطمة شوقى

أطلقت محكمة إيطالية حكما بالسجن لمدة 18 شهرا على الإيطالى، اندريا سيرانى، بتهمة التحرش بصحفية تعمل فى قسم الرياضة أمام كاميرات التليفزيون، حيث أنها كانت تغطى تقريرا من أمام ملعب كارلو كاستيلانى فى إمبولى، بعد مباراة فى دورى الدرجة الأولى الإيطالي ضد فيورنتينا فى نوفمبر.

وبحسب صحيفة كورييرى أدرياتيكو الإيطالية، فإن سيرانى دفع إلى الصحفية تعويضا قدره 15 الف يورو، ثم سيضطر الان إلى دفع مبلغ آخر 10 آلاف يورو، لجمعية الصحافة الوطنية بمنطقة توسكانا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى ظهرت فيه الصحفية جريتا بيكاجليا عندما كانت تعد تقريرا لقناة توسكانا المحلية، أمام ملعب كارلو كاستيلانى فى إمبولى، بعد مباراة فى دورى الدرجة الأولى الإيطالى ضد فيورنتينا فى نوفمبر.

وأثناء حديثها أمام الكاميرا، مر اثنان من المعجبين، أحدهما يمر بجانبها ويلمسها، وفوجئت الصحفية بذلك، وقالت: معذرة؟ لكن الرجل يمضى فى طريقه، وانتشرت الصور على نطاق واسع وأثارت موجة من الغضب فى إيطاليا.

والجدير بالذكر بأن 700 الف امرأة عاملة فى ايطاليا تتعرض للتحرش الجنسى سنويا، وقالت الاحصائية المقدمة لمؤتمر حول التحرش الجنسى اختتم اعماله هنا اليوم أن لنساء ما بين 25 و40 سنة هن المعرضات إلى عملية التحرش الجنسى وان 30 % من نسائهن تعرضن لتحرش جنسى معظمها خلال مقابلات العمل.

وأضافت الإحصائية، أن 12 مليون عاملة فى دول الاتحاد الأوروبى يتعرضن إلى مضايقات بشكل أو باخر.