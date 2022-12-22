الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا

محمد صبحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بخصوص انشاء المعهد التكنولوجى للتمريض بالمنيا والتابع للجمعية المصرية للعلوم والتكنولوجيا في التخصصات الآتية بنظام الدراسة (2+2) : 1 - شعبة تمريض الطوارئ والحوادث ، وشعبة تمريض الأطفال حديثى الولادة .

ونصت المادة الثانية من القرار على مدة الدراسة بالمعهد كالآتي: ) سنتان در اسيتان فى المرحلة الأولى ويمنخ من يجتازها الدبلوم فوق المتوسط فى مجال التخصص، المرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في مجال التخصص .

يعتمد المؤهل الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بالنسبة للمرحلة الأولى : يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمی علوم) دلها من الشهادات العربية والأجنبية وما بقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات بالنسبة للمرحلة الثانية : يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد بتقدير عام (جيد) على الأقل .

يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية بشرط الحصول على تقدير عام (جيد) على الأقل ..

كما نصت مادة 3 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطة الدراسية والمناهج الدراسية والتي تعتمد من لجنة قطاع العلوم الصحية .

ونصت مادة 4 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

مادة 5 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى .

مادة 6 - بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

مادة 7 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وعلى ألا تبدأ الدراسة قبل استيفاء متطلبات تنفيذ العملية التعليمية ، وأن هذا القرار ليس بمثابة بدء الدراسة .

وعلى جانب آخر كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة "البريطاني للعلوم والتكنولوجيا"، والكائن مقرها (20 شارع العروبة – الدهار – خلف المحافظة – مدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر)، وتدعي قبول خريجي الدبلومات الفنية دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع بالأقسام التالية (برمجة الحاسبات ونظم المعلومات – فني واخصائي السلامة والصحة المهنية - المعامل والتحاليل الطبية – التمريض – العلوم الصحية – المساحة ونظم الخرائط)، وتُروج لنفسها بأنها أكاديمية مُعتمدة من عدة جهات، وتمنح تدريبات عملية بمؤسسات مُتخصصة طوال فترات الدراسة، وأن الدراسة لمدة عامين، وتمنح شهادة مُعتمدة.

كما قام الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة مُحافظ البحر الأحمر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلًا عن مخاطبة السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بصورة من التقرير، وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمُنشأة المذكورة.