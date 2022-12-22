البورصة: تنفيذ صفقة على مترو ماركت بسوق خارج المقصورة بقيمة 102 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة المنصور للتجارة والتوزيع بحجم تداول 11.9 مليون سهم بقيمة 119 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع بحجم تداول 10.2 مليون سهم بقيمة 102 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 41.5 مليون سهم بقيمة 240.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 946.854 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 723.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.56%، والعرب على 4.1%، واستحوذت المؤسسات على 38.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 373.6 ألف سهم، 178.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 320.3 ألف جنيه، 230.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2569 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 17513 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5958 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.