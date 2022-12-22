"البامية شوكتنى".. أجواء مبهجة خلال موسم حصاد البامية الشتوى بالأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" انطلاق شباب وفتيات مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر فى العمل بموسم مختلف من نوعه وهو حصاد البامية الخضراء فى الشتاء، والتي يتم زراعتها فى جبال الأقصر للعام الثالث على التوالى بعد الاستفادة من تطورات الأبحاث الزراعية لتوفير البامية فى الشتاء بطرق زراعية حديثة.

وفى هذا الصدد يقول المهندس أحمد عبد الحميد، مهندس زراعي من أبناء مدينة إسنا جنوب الأقصر، إنه فى الظهير الصحراوى بمدينة إسنا، يتم زراعة 10 أفدنة من البامية الخضراء والتي تعتبر محصول صيفي، ولكن مع تطور أنظمة الزراعة الحديثة استطاع شباب المزارعين بإسنا زراعتها فى الشتاء لتكون متاحة للجمهور طوال السنة.

وأضاف المهندس أحمد عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن الفدان الواحد من البامية ينتج أحجام قرون صغيرة من 2 لـ4 أطنان، ولو قرون كبيرة يصل إلى 6 أطنان، أما متوسط سعر الكيلو فيصل إلى 20 جنيها فى الأسواق، حيث إنه محصول جيد والعائد الاقتصادى منه جيد مقارنة بالمصاريف القليلة، حيث إنه نجح فى تحويل الـ10 أفدنة من محصول صيفى إلى محصول شتوى بفضل التطورات الزراعية الحديثة، موضحاً أنه يتم زراعتها بعروات مختلفة عن موسمها ويتم الاستفادة من الأبحاث الزراعية ويتم معاملة النبات بمركبات تدفئة لتهيئة أجواء الصيف لتعطى إنتاج جيد فى وقت تقل فيه كميات البامية بالأسواق حتى يتم توفيرها بمصر بصورة طبيعية وعدم استيرادها من الخارج فى الشتاء.

ويؤكد صاحب مزرعة البامية فى جنوب الأقصر أن فدان البامية فى الشتاء ينتج من 2 إلى 4 أطنان حسب الاهتمام من المهندس الزراعى والعمال، ويتم التعامل مع المحصول بمركبات التدفئة بالرش والتسميد، ويتم ريها بالتنقيط وهو رى بالغمر عبر تسميد النبات يومياً بالشبكة وتدفئته لتزويد إنتاجه، مشددا على أنه للعام الثالث على التوالى يقوم بزراعة البامية شتوياً وتخرج إنتاج مميز للغاية للأسواق والشوادر بالجنوب.

ودعا المهندس الإسناوى أحمد عبد الحميد جميع الشباب بالتفكير فى الزراعة لكونها مهنة لا تتأثر بأية عوامل فالمساحات موجودة دائماً، والزراعة تفيد صاحبها وتفيد البلد، فهى منتجات مطلوبة بوفرة طوال العام فى مختلف أنحاء مصر، مناشداً جميع الشباب بضرورة التخطيط الجيد للعمل بالزراعة فهي الأساس فى الحياة اليومية للمواطنين حول مصر، حيث إن الأراضى الزراعية مفتوحة أمام جميع الشباب فى كافة أرجاء المعمورة من أسوان للإسكندرية.



البامية-خلال-حصادها-بمزارع-الأقصر



البامية-داخل-المزارع-قبل-حصادها



البامية-على-الأشجار-بالمزارع



الفتيات-خلال-موسم-حصاد-البامية



المزارعون-خلال-حصاد-البامية-يومياً-فى-الشتاء



المزارعون-خلال-موسم-حصاد-البامية-بالأقصر



المهندس-أحمد-عبد-الحميد-مهندس-زراعي-بإسنا



جمع-الفتيات-للبامية-خلال-موسم-الحصاد



صاحب-مزرعة-البامية-إبن-الأقصر



صوبات-زراعات-البامية-الخضراء-بالأقصر



فرحة-الفتيات-فى-موسم-حصاد-البامية



محصول-البامية-قبل-حصاده-بمزارع-جبال-الأقصر