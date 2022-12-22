الاعتماد والرقابة الصحية تعلن اعتماد مستشفى طوارئ أبو خليفة

كتب وليد عبد السلام

أصدرت اللجنة العليا للاعتماد برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قراراتها هذا الشهر باعتماد مستشفى طوارئ أبو خليفة بالإسماعيلية، ووحدة طب أسرة الضمان بالأقصر لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء التسجيل السابق.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية التي نجحت في التسجيل بسجلات الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية ، قررت اللجنة تسجيل مستشفى وادي النيل بالقاهرة، ومستشفى 30 يونيو الدولي للكلى والمسالك بالإسماعيلية، ووحدة طب أسرة نجع الخطباء بالأقصر، ومركز النيل للأشعة بالقاهرة، ومركز رعاية الطبي للعناية المركزة بالأقصر.

وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على تجديد تسجيل كل من: وحدة طب أسرة الشيخ موسى، ووحدة طب أسرة منشية النوبة بالأقصر لمدة عام اعتبارا من تاريخ انتهاء التسجيل السابق.

كانت اللجنة قد قررت خلال شهر نوفمبر اعتماد كل من: مستشفى الناس بالقليوبية، ومستشفى دار العيون بالجيزة، ووحدة طب أسرة قبلي قامولا بالأقصر كما قررت تسجيل معمل ميترا للتحاليل الطبية ببورسعيد، إلى جانب الموافقة على تجديد تسجيل كل من: وحدة طب أسرة نجع البركة، ووحدة طب أسرة المريس، ووحدة طب أسرة البعيرات ، ووحدة طب أسرة أبو طربوش بالأقصر.

وجدير بالذكر أن اختصاصات اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تتضمن: ضمان استقلالية منح قرار التسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية، وضمان ومتابعة تنفيذ قواعد منح التسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية التي يضعها مركز المعايير بالهيئة، كما تحتص بمراجعة توصيات و تقارير فريق المراجعين للتحقق من اتساقها و تتخذ اللجنة القرارات اللازمة عن حالة التسجيل والاعتماد، فضلا عن وضع المقترحات سواء الخاصة باستراتيجية برنامج التسجيل والاعتماد أو بآلية متابعة برنامج التسجيل والاعتماد و تقديم التصورات للتطوير المستمر، كما تعمل على تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بتطبيق المعايير بناءا على الاعمال التقييمية و النتائج المعتمدة، وإرشادات الحوكمة المتبعة في الهيئة.

للاطلاع على جميع المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يرجى زيارة الموقع الالكتروني للهيئة: www.Gahar.gov.eg والتي يتم تحديث بياناته دوريا فور صدور قرارات اللجنة بالتسجيل او الاعتماد.