الاستزراع السمكى: معمل تشخيص أمراض الأسماك ببورسعيد الأول من نوعه فى مصر

بورسعيد محمد فرج

قال الدكتور محمد العربى، مدير مشروع تنمية الاستزراع السمكى البحرى فى مصر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن المعمل المركزى يقع فى منطقة أشتوم الجميل غرب بورسعيد، ويعتبر الأول من نوعه فى مصر حيث أنه متخصص فى تشخيص وعلاج أمراض الأسماك البحرية، لافتاً أنه يعتبر من أحد أهم المكونات الفنية لمشروع تنمية الإستزراع السمكى البحرى فى مصر.

التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بمحافظة بورسعيد والخاص بإستقبال وفحص العينات المراد تحليلها سواء أسماك أو مياه مع تركيز العناصر الكبرى والثانوية والصغرى والثقيلة بإستخدام الأجهزة العلمية الحديثة فى هذا المجال.

وتابع، المعمل يقوم بفحص الأسماك الحية والمنتج السمكى المعد للتصدير للمسببات المرضية البكتيرية والطفيلية والفروسية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية المشتركة بما يتفق مع المواصفات المحلية والدولية من خلال إستخدام الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة.

وأكد "العربى" أن المعمل المركزى لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة الأسماك والمياه على شهادة الأيزو والخاصة بدقة نتائج إختبارات المعامل من قبل المجلس الوطنى للإعتماد.

ومن جانبه أكد العربى إن مهمة المعمل المركزى تقديم خدمة بيطرية سريعة ومميزة ودقيقة لقطاع الإستزراع المائى ومراقبة مراحل الإنتاج وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 فضلاً لتطوير الإستزراع المائى فى مصر حتى تتمكن من تطبيق الأمان الحيوى فى ظل إشتراطات الجودة المطلوبة من قبل الإتحاد الأوروبى لإنتاج أسماك صحية وآمنة.

فيما أكد مدير الإستزراع السمكى بأنه من منطلق تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفى إطار توجيهات الدولة نحو الإستفادة بأصول الدولة وإمكانياتها فى خدمة قطاع إنتاج وتصدير الأسماك فى مصر ودعم البحث العلمى والباحثين جاءت الأهداف الإستراتيجية والمتمثلة فى تقديم الدعم الفنى والخدمات الإرشادية للمزارع السمكية بجانب توفير التحاليل اللازمة لقياس جودة الأسماك والمياه فى المزارع السمكية.

وأشار إلى أن هناك اهداف استراتيجيه تتمثل فى قياس جودة الأسماك المصدرة أو المستوردة من الخارج وضمان إحكام الرقابة على إنتاج الأسماك والمنتجات السمكية وإعتماد الأسماك المحلية للتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية ودعم البحث العلمى والباحثين وتدريب طلبة الدراسات العليا والباحثين لخلق كوادر فنية جديدة.

وفى ذات السياق أكد د "العربى" أن هناك معمل لتشخيص الأمراض البكتيرية والفطرية وهو يختص بإجراء تشخيص الأمراض البكتيرية والفطرية فى الأسماك والمياه والتى تشكل خطراً على الإستزراع السمكى بأحدث وأدق الطرق التشخيصية فضلاً عن إجراء اختبارات الحساسية التى تساعد المزارعين فى تحديد نوع الميكروبات ونوع المضاد الحيوى أو العلاج المناسب لها فى أسرع وقت .

معمل جودة المياه

وهو معمل يقوم بدعم المزارع فى تحقيق ما يطمئنه على جودة المياه بالأحواض المستزرعة من خلال الخدمات التالية : جودة المياه من أهم عوامل نجاح إستزراع الأسماك التى تؤثر بشكل مباشر على نجاح دورة الإنتاج، وتقديم الدعم الطبى لحل مشاكل المياه والحفاظ على جودتها خلال جميع مراحل الإنتاج، وادق وأسر ع أجهزة الفحص المعملى للتأكد من صلاحية المياه للأستزراع السمكى .

معمل تشخيص الأمر اض الطفيلية

وهو معمل يتميز بأن لديه أحدث الطرق فى تشخيص الأمراض الطفيلية وكذلك ٱمداد المزارعين بالخطط اللازمة للحد والسيطرة على هذه الإصابات الطفيلية مما يساعد على زيادة إنتاج الأسماك وبجودة عالية.

معمل تشخيص الأمراض الفيروسية

و هو معمل يقدم خدمة تشخيص الأمراض الفيروسية بأحدث الأجهزة والتى تفسر الأمراض الغير تقليدية والتى يصعب على كثير من المعامل تشخيصها إلا عند توافر الجهاز الفريد من نوعه والذى يتميز به معمل الفيروسات بالمعمل المركزى لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة المياة بأشتوم الجميل غرب بورسعيد.

وأكد "العربى" أن مفرخ أشتوم الجميل يعد امتداد لمفرخ أسماك الكيلو 21 بالإسكندرية وهو يقوم بإنتاج ذريعة أسماك القاروص والدنيس والبلطى الأحمر كما نجح فى إنتاج ذريعة أسماك موسى البحرية.

وأوضح أنه تم عمل مفرخ لإنتاج "اللوت" بتكلفة قدرها 38 مليون جنيه ومن ثم عملنا المفرخ لسلسة الإنتاج لأكثر سمكتين مطلوبين للتصدير سمكة موسى ويتم تصديرها 22 يورو للكيلو واللوت 16، مؤكداً أن مفرخ اللوت ينتج 10 مليون زريعة من بينهم 5 مليون لوت و5 مليون غطيان موسى .

وقال مدير الإستزراع السمكى نحن فى التشغيل التجريبي وأول نقطة نوفرها للمزارع علشان يقدر يصدرها حصولنا على على شهادة الأيزو وسجل فى الإتحاد الأوروبى لمزاولة الأسماك.

وأضاف أن المعمل المركزى بتكلفة قدرها 12 مليون جنيه الذى تحدثنا عنه بكل الإمكانيات والأجهزة الحديثة وذلك لتقديم الخدمات للمزارعين للتأكد من سلامة وجودة الأسماك فضلاً عن عمل كارت المزارع لتتبع الحالة الصحية للمزرعة من خلال دورة الإنتاج وهدفنا تمكين المزارع للتصدير من خلال شهادة سلامة الغذاء.

وأوضح العربى لدينا صالة تصدير بتكلفة 8 مليون جنيه ومعتمدة من الإتحاد الأوروبى ومسجلة فى الإتحاد بهدف عمل تعاقدات كمزارع وتصدير السمك مقابل الحصول على رسوم إدارية فقط، مشيراً إلى مركز تدريب عملاق بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه ويهدف للتدريب على الإستزراع السمكى وكيفية التطبيق والتأهيل فضلاً عن رفع الوعى لدى المزارعين، لافتاً إلى أن المركز يضم إقامة فندقيه وملاعب وحمام سباحة و5 غرف للإقامة حتى يتمكن من التأهيل وكيفية تطبيق الإستزراع السمكى لمواكبة التطور .

ومن جهة أخرى أكد مدير الإستزراع السمكى أن ولدينا شاركة مع أحد المستثمرين لإنتاج الجمبرى واللوت والحنشان على أن يتم تصدير 10 آلاف طن ونصف من الحنشان لمدة سنوات 10 لليابان، مؤكدًا مصر تنتج حاليًا 2 .2 مليون طن من الأسماك بنسبة 80% من الإستزراع السمكى بحوالى مليون و 800 ألف طن .



الدكتور محمد العربى مدير مشروع تنمية الإستزراع السمكى البحرى فى مصر



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مزرعة أسماك



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مشروع تنمية الإستزراع السمكى البحرى (6)



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