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الأوقاف: عقد 20 معسكرا لـ2000 إمام وواعظة وإدارى خلال 2022

الخميس، 22 ديسمبر 2022 09:25 ص
الأوقاف: عقد 20 معسكرا لـ2000 إمام وواعظة وإدارى خلال 2022 جانب من الفعاليات
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة الأوقاف، عن تمكن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إقامة 20 معسكرًا تثقيفيًا وتدريبيًا وترفيهيًا للأئمة والواعظات والإداريين ومعلمي وزارة التربية والتعليم والطلاب الوافدين خلال عام 2022، بواقع 18 معسكرًا بمحافظة الإسكندرية، ومعسكرًا بمحافظة دمياط، وآخر بمحافظة البحر الأحمر، لأكثر من (2000) من الأئمة والواعظات والإداريين والمعلمين والطلاب الوافدين.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى في إطار الدور التثقيفي والدعوى الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف داخليًا وخارجيا، لافتة إلى أن بيان المعسكرات جاءت على النحو التالى:
 
1. معسكر الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك في الفترة من 30 ديسمبر 2021م إلى 1يناير 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
2. معسكر الأئمة من مختلف محافظات الجمهورية، حول أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا، وذلك في الفترة من20-22 يناير 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
3. معسكر واعظات الأوقاف، والطالبات الوافدات المسجلات على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في الفترة من 3-5 مارس 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
4. معسكر المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم (الدورة الحادية عشر لمعلمي التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم)، وذلك في الفترة من 17-19 مارس 2022م.
 
5. معسكر الإداريين العاملين بديوان عام الوزارة والمجلس الأعلى وبعض المديريات الإقليمية، وذلك في الفترة من 4-6 مايو 2022م.
 
6. معسكر الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو في إطار الدورة التدريبية المنعقدة لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في الفترة من 2- 4 يونيو 2022م.
 
7. معسكر الأطفال المشاركين في البرنامج الثقافي الصيفي للطفل من مختلف محافظات الجمهورية (ورشة حكي- بمعسكر أبي بكر الصديق)، وذلك في الفترة من 6-7 يوليو 2022م.
 
8. معسكر الأطفال المشاركين في البرنامج الثقافي الصيفي للطفل من مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك في الفترة من 12-14 يوليو 2022م.
 
9. معسكر القيادات الدينية وأساتذة الجامعات من دولة الهند في إطار الدورة التدريبية المنعقدة لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في الفترة من 21-22يوليو 2022، بمحافظة دمياط.
 
10. معسكر الأئمة المشاركين بالبرنامج الصيفي ومقارئ الجمهور بالمحافظات المختلفة، وذلك في الفترة من 27-28 يوليو 2022، معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
11. معسكر الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من 12 دولة، وذلك في الفترة من 4-6 أغسطس 2022م معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
12. معسكر الأئمة من المشاركين ببرامج الدروس المنهجية بالمساجد المختلفة بالجمهورية، وذلك في الفترة من 11 -13 أغسطس 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
13. معسكر المؤذنين من محافظات القاهرة الكبرى والبحيرة والإسكندرية، وذلك في الفترة من 16- 18أغسطس 2022م.
 
14. معسكر المؤذنين من محافظات مختلفة، وذلك في الفترة من 23- 25 أغسطس 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
15. معسكر الأئمة من محافظة الإسكندرية - دورة (بناء الخطبة العصرية وفن الإلقاء)، وذلك في الفترة من 31 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2022م.
 
16. معسكر المشاركين في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية في إطار الدورة التدريبية المنعقدة لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022م. بمحافظة البحر الأحمر.
 
17. معسكر واعظات الأوقاف المشاركات في الأنشطة الدعوية المختلفة بالمساجد، وذلك في الفترة من 20-22 أكتوبر 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
18. معسكر الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من 12 دولة وأئمة من وزارة الأوقاف، وذلك في الفترة من 3- 5 نوفمبر 2022م، معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
19. معسكر الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأئمة من وزارة الأوقاف، وذلك في الفترة من 20-22نوفمبر 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
20. معسكر لأئمة ووكلاء وزارة الأوقاف من دولة الجزائر في إطار الدورة التدريبية المنعقدة لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في الفترة من 15-17 ديسمبر 2022م،. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
 
معسكرات ثقافية وتدريبية وترفيهية للأئمة والواعظات
معسكرات ثقافية وتدريبية وترفيهية للأئمة والواعظات

عقد 20 معسكرا لـ2000 إمام وواعظة وإدارى خلال عام 2022
عقد 20 معسكرا لـ2000 إمام وواعظة وإدارى خلال عام 2022

معسكرات ثقافية وتدريبية وترفيهية للطلاب الوافدين
معسكرات ثقافية وتدريبية وترفيهية للطلاب الوافدين

 


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