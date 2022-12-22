الأمين العام للأعلى للآثار: استعادة أكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال 8 سنوات

أجرى اللقاء: محمد أسعد تصوير: محمد شيتوس

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن نجاح مصر في إعادة أكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال الـ8 سنوات الماضية، وهي قطع ثبت خروجها بطرق غير مشروعة.

أضاف، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لاستعادة آثار مصر التي خرجت بطرق غير شرعية، متوجهًا بالشكر لوزارة الخارجية وسفراء مصر بالخارج وقطاع التعاون الدولي بمكتب النائب العام والذين لهم دورًا كبيرًا في رصد آثار مصر التي خرجت بطرق غير شرعية والعمل على استعادتها.

وأكد وزيري استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.



الدكتور مصطفى وزيري والزميل محمد أسعد

ونجحت مصر في استرداد العديد من القطع الأثرية التي خرجت منها بطريقة غير شرعية، فخلال عام 2021 تم استعادة 5000 قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية، 115 قطعة من فرنسا، و36 قطعة من دولة إسبانيا.

وفي سبتمبر الماضي نجحت وزارة السياحة والآثار في استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعي العام بنيويورك، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية المختلفة بالدولة، الأمر الذي يأتي في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن.