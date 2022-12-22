الأمم المتحدة: 17 مليون لدعم صندوق السلام الشامل فى كولومبيا

كتبت: هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن كولومبيا تلقت أكثر من 17 مليون دولار لدعم الصندوق متعدد المانحين الذي يدعم مبادرة "السلام الشامل" في كولومبيا.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة يضيف هذا المبلغ إلى الموارد الحالية ، ويؤمن 76 في المائة من احتياجات الصندوق الاستثمارية لعام 2023 - أي 55 مليون دولار.

كما يدعم الصندوق خطة العدالة الانتقالية ، وكذلك التنمية الريفية ، وإعادة دمج المقاتلين السابقين ، والتدابير الأمنية للمجتمعات. في العام المقبل ، سيدعم الصندوق أيضًا حوار السلام المتجدد بين الحكومة وجيش التحرير الوطني.

وأضاف دوجاريك أنه يمول الصندوق حاليًا 40 مبادرة مشتركة تنفذها 16 كيانًا تابعًا للأمم المتحدة على الأرض ، ويعزز الشراكات مع أكثر من 600 منظمة.

وعلى جانب اخر قال ستيفان دوجاريك أن وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا اختتم زيارته إلى جمهورية إفريقيا الوسطى. خلال تلك الزيارة ، التقى بالسلطات الوطنية ، بما في ذلك الرئيس [أرشانج فيليكس] تواديرا ، ورئيس الجمعية الوطنية ، والمسؤولين الحكوميين ، وكذلك الأحزاب السياسية والزعماء الدينيين والمنظمات النسائية والشبابية وبالطبع حفظة السلام الذين يخدمون في البلد.

ومن جانبه اكد لاكروا التزامنا بمواصلة دعم سكان وسط أفريقيا ، بما في ذلك التغلب على التحديات مثل إيصال المساعدات الإنسانية والحاجة إلى تعبئة الموارد. كما أعرب السيد لاكروا عن مخاوفه بشأن تصاعد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي تستهدف البعثة (مينوسكا) ودعا إلى نقاش سياسي مفتوح وسلمي ، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية.