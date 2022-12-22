الأرصاد: درجات الحرارة فى شهر ديسمبر هذا العام أعلى من الأعوام السابقة

محمد شعلان

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أنه مع بداية فصل الشتاء فلكيا جاءت درجات شهر ديسمبر هذا العام أعلى من الأعوام السابقة، كما أن الامطار بدأت منذ الأمس على السواحل الشمالية، ولكنها أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح الدكتور محمود القياتي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة سي بي سي، أن انخفاض درجات الحرارة ليس معيار أن يكون هذا الشتاء قاسي، وعلى مدار السنوات الماضية انخفاض درجات الحرارة ليس مؤشر أن الشتاء سيكون قارس البرودة.

وتابع: "دقة التنبؤات الموسمية والفصلية على مستوى العالم لا تتجاوز ال20%، ودرجات الحرارة ستكون إجمالا حول المعدلات الطبيعية على مدار ثلاث اشهر في فصل الشتاء الحالي، وده مش معناه أنه هيفضل مستقر وفصل الشتاء وارد تحصل فيه حالة جوية متفاوتة الشدة ويصحبها انخفاض في درجات الحرارة وسقوط امطار ولكن في النهاية فصل الشتاء هذا العام تكون في المعدلات الطبيعية".

وكانت قد كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تتزامن مع بدايات فصل الشتاء، موضحة أنه من المتوقع هذه الأيام انخفاض فى درجات الحرارة على كافة أنحاء بمعدل درجتين ل 3 درجات عن الأيام الماضية.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا ومنخفض جوى على سطح البحر المتوسط.

وكشفت إلى أن البلاد تشهد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.