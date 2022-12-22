الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة وأجواء غائمة شمال البلاد.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار متفاوتة الشدة وأجواء غائمة على شمال البلاد؛ حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها، كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب محافظة البحر الأحمر(حلايب -شلاتين-مرسى علم)، ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والعظمى فى القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.