افتتاح وحدتى حقن العصب المتناثر وتحضير العلاج الكيماوى بمستشفى المبرة بالزقازيق

افتتح الدكتور جمال سلامة مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور رضا الديب نائب مدير الفرع بالمحافظة، وحدتى حقن مرضى العصب المتناثر "M.S " ووحدة تحضير العلاج الكيماوى بمستشفى المبرة، بعد استكمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالوحدتين، وبتنفيذ اشتراطات وسياسات مكافحة العدوى والجودة، ذلك فى إطار خطة تطوير و توفير كافة خدمات الطيبة للمرضي بالمحافظة.

وتفقد مدير الفرع أعمال التطوير التى تتم حاليا بالمستشفى بقسم العمليات وقسم التعقيم، وذلك فى حضور الدكتورة سحر أبو رية مدير التموين الطبى بالفرع، والدكتورة حنان صلاح أستاذ المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق والمشرفة على وحدة الـM. S ، والدكتور أحمد عبد الحفيظ، مدير مستشفى المبرة، والدكتورة هناء أحمد رشيد، مدير الشئون العلاجية بالمستشفى، والدكتور أحمد عثمان مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، والدكتور هناء الحكيم مدير مكافحة العدوى بالمستشفى، ووائل هندى مدير الشئون المالية والإدارية بالمستشفى.

وفي سياق متصل، أصدر مدير فرع الشرقية تعليمات لمدير المستشفى بسرعة الانتهاء من عمليات قوائم الانتظار، والالتزام بالتواجد على مدار الـ24 ساعة بقسم الطوارئ والاستقبال ومعاملة حالات المرضى المترددين على قسم الاستقبال معاملة جيدة، والانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليا بالمستشفى، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى وسياسات الجودة بالأقسام المختلفة بالمستشفى.