اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:34 م
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افتتاح وحدتى حقن العصب المتناثر وتحضير العلاج الكيماوى بمستشفى المبرة بالزقازيق

الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:43 م
افتتاح وحدتى حقن العصب المتناثر وتحضير العلاج الكيماوى بمستشفى المبرة بالزقازيق مستشفى المبرة
الشرقية - إيمان مهنى

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افتتح الدكتور جمال سلامة مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور رضا الديب نائب مدير الفرع بالمحافظة، وحدتى حقن مرضى العصب المتناثر "M.S " ووحدة تحضير العلاج الكيماوى بمستشفى المبرة، بعد استكمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالوحدتين، وبتنفيذ اشتراطات وسياسات مكافحة العدوى والجودة، ذلك فى إطار خطة تطوير و توفير كافة خدمات الطيبة للمرضي بالمحافظة.
 
وتفقد مدير الفرع أعمال التطوير التى تتم حاليا بالمستشفى بقسم العمليات وقسم التعقيم، وذلك فى حضور الدكتورة سحر أبو رية مدير التموين الطبى بالفرع، والدكتورة حنان صلاح أستاذ المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق والمشرفة على وحدة الـM. S ، والدكتور أحمد عبد الحفيظ، مدير مستشفى المبرة، والدكتورة هناء أحمد رشيد، مدير الشئون العلاجية بالمستشفى، والدكتور أحمد عثمان مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، والدكتور هناء الحكيم مدير مكافحة العدوى بالمستشفى، ووائل هندى مدير الشئون المالية والإدارية بالمستشفى.
 
وفي سياق متصل، أصدر مدير فرع الشرقية تعليمات لمدير المستشفى بسرعة الانتهاء من عمليات قوائم الانتظار، والالتزام بالتواجد على مدار الـ24 ساعة بقسم الطوارئ والاستقبال ومعاملة حالات المرضى المترددين على قسم الاستقبال معاملة جيدة، والانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليا بالمستشفى، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى وسياسات الجودة بالأقسام المختلفة بالمستشفى.
 
افتتاح وحدتي حقن العصب المتناثر و تحضير العلاج الكيماوى بمستشفى المبرة بالزقازيق
 
 
افتتاح وحدتي حقن العصب المتناثر و تحضير العلاج الكيماوى بمستشفى المبرة
 
 
 

 


الشرقية

مستشفي المبرة بالزقازيق

التامين الصحي بالشرقية

عيادة العصب المتناثر



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