اليوم السابع
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اعرف تفاصيل غلق شارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل× 8 نقاط

الخميس، 22 ديسمبر 2022 09:57 م
اعرف تفاصيل غلق شارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل× 8 نقاط غلق شارع- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بشارع السودان تقاطع شارع جامعة الدول وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، ونلخص تلك الأعمال فى النقاط التالية :
 
-الغلق سيكون بشكل جزئى لمدة 3 أيام
-الأعمال لمد كابلات كهرباء لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل
-مجموعة الأعمال ستكون ليلا فقط 
-ستكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى 6 صباحا غدا الجمعة ومن الساعة 12 صباحا وحتى 5 صباحا يوم السبت والأحد دون تعطيل لحركة المرور.
-سيتم تنفيذ قطع عرضى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين 
-عدم إجراء تحويلات مرورية لأن الأعمال ستكون ليلا فقط
-الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية 
-تعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات بمنطقة الأعمال.
 
 
 

ادارة المرور

اخبار الحوادث

مرور الجيزة

شارع السودان

محطة قطارات بشتيل



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