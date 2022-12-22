اعرف تفاصيل غلق شارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل× 8 نقاط

تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بشارع السودان تقاطع شارع جامعة الدول وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، ونلخص تلك الأعمال فى النقاط التالية :
-الغلق سيكون بشكل جزئى لمدة 3 أيام
-الأعمال لمد كابلات كهرباء لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل
-مجموعة الأعمال ستكون ليلا فقط
-ستكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى 6 صباحا غدا الجمعة ومن الساعة 12 صباحا وحتى 5 صباحا يوم السبت والأحد دون تعطيل لحركة المرور.
-سيتم تنفيذ قطع عرضى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين
-عدم إجراء تحويلات مرورية لأن الأعمال ستكون ليلا فقط
-الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية
-تعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات بمنطقة الأعمال.
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