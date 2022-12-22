اعرف تفاصيل غلق شارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل× 8 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

-الغلق سيكون بشكل جزئى لمدة 3 أيام

-الأعمال لمد كابلات كهرباء لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

-مجموعة الأعمال ستكون ليلا فقط

-ستكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى 6 صباحا غدا الجمعة ومن الساعة 12 صباحا وحتى 5 صباحا يوم السبت والأحد دون تعطيل لحركة المرور.

-سيتم تنفيذ قطع عرضى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين

-عدم إجراء تحويلات مرورية لأن الأعمال ستكون ليلا فقط

-الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية

-تعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات بمنطقة الأعمال.