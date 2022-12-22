إعلان التشكيل الجديد للمجلس الاستشارى التطوعى لشئون ذوى الإعاقة بالبحيرة

ويستهدف المجلس الاستشارى تقديم التسهيلات والتيسيرات لذوى الهمم، وذلك من خلال تفعيل القوانين والتشريعات وإقامة الفعاليات المتنوعة لدمجهم بالمجتمع.

كما يهدف المجلس أيضا إلى التدخل العاجل لدى المؤسسات الحكومية والاجتماعية لاستيفاء متطلباتهم، وإشراكهم فى الأنشطة والمؤتمرات المعنية بذوى الهمم داخل وخارج مصر للاستفادة من الخبرات فى مجال شئون الإعاقة.

ويذكر أن محافظة البحيرة كانت قد أعلنت فتح باب الترشح والتقديم لعضوية المجلس الجديد إلكترونياً فى 20 فبراير الماضى ولمدة شهر، حيث تقدم عدد كبير من الراغبين فى عضوية المجلس ولاختيار أفضل العناصر لخدمة ذوى الهمم، وتم إجراء عدد من المقابلات مع المرشحين واختيار أعضاء جدد، وهم:

- شيماء حلمي شحاتة حامد

- حمدى محمد عبد الفتاح الغنام

- ابتسام ربيع على خميس

- صفاء شعبان رمضان أحمد عرابي

- رضا رمضان إسماعيل موسي

- بليغ عبد النبي زيدان على محمد

ويتكون المجلس الاستشارى لشئون ذوى الإعاقة برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وعدد من الأعضاء الدائمين هم نائب البرلمان المختص بشئون ذوي الإعاقة ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والقوي العاملة والتربية والتعليم، و6 أعضاء غير دائمي العضوية يتم تغيرهم كل دورة إنعقاد والتي تستمر لمدة سنة.

وتتم متابعة أعمال المجلس شهريًا لعرض ما تم إنجازه واتخاذه قرارات وإجراءات فى عدد من المحاور الأساسية وهي "الرياضي - الثقاقة والفنون - التمكين الاقتصادي - المشروعات الصغيرة والمتوسطة - التدريب ورفع الكفاءة - الصحة - التكافل الاجتماعى".

ويهدف المجلس الاستشارى إلي تسليط الضوء وبلورة كل ما يخص الأنشطة التى تدعم مجال ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع والعمل على محو أمية من لا يستطيع القراءة والكتابة منهم، كأحد المحاور والتوجيهات الأساسية للرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ورعاية ذوى الهمم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم ودمجهم فى المجتمع.