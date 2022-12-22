اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 06:19 م
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إصابة 16 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال فى الجيزة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 06:07 م
إصابة 16 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال فى الجيزة حادث تصادم
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 16 عامل فى حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى، نطاق محافظة الحيزة وتم نقل المصابين الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الإقليمى نطاق الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص، أنه فى أثناء سير سيارة نقل تقل عمال فى الطريق القادم من محافظة الفيوم اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق.

 

أسفر الحادث عن إصابة 16 عاملًا نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجار رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 


أمن الجيزة

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