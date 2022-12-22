إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك للمحاكمة

قررت نيابة مدينة نصر، تجديد إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة رواد البنوك.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بأنه أثناء قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة ATM تابعة لأحد البنوك بدائرة القسم، فوجئ بشخصين أوهماه بأن الماكينة معطلة وحجزها للفيزا كارت وعقب دخوله للبنك لاستلامها، غافلاه واستوليا عليها ولاذا بالفرار، وعقب ذلك وبفحص حسابه البنكى تبين سحب مبلغ 300 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبا الواقعة والسيارة المستخدمة فى ارتكابها وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") كما أمكن تحديد مكان تواجدهما بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهما بقيامه بسحب المبلغ المالى من الفيزا المستولى عليها عن طريق ماكينات الدفع الآلى "ملكه".

وتم بإرشادهما ضبط (عقد شقة تم شراؤها من متحصلات الواقعة- مبلغ مالى- عدد 4 ماكينات دفع آلى- فيزا كارت خاصة بأحد المتهمين) وقررا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية باستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.