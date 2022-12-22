أسامة ربيع: لا يستطيع أحد المساس بسيادة قناة السويس بأي مشروع يؤثر عليها

محمد شعلان

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، أنهم عقدوا المؤتمر الصحفي العالمي اليوم لإطلاع الرأي العام في مصر على كل تفاصيل قانون مشروع هيئة قناة السويس، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبهم بالحديث مع الناس وشرح الموضوع بالكامل وتفنيد كل حاجة بشفافية أمام العالم كله.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن قناة السويس مصرية وملك الشعب المصري وهذا محدد في الدستور ولا يستطيع أحد المساس بالقناة، قائلا: "لا نستطيع أن نمس سيادة قناة السويس بأي مشروع يؤثر عليها، ولا يستطيع أحد يقدر يقرب من حبة رمل من قناة السويس".

وتابع: "دخلنا حروبا عشان نفضل نحافظ على سيادة مصر في سيناء من خلال قناة السويس، وإزاي دلوقتي هنقول مش هيبقى في سيادة، ويكون في تصرف أو أبيع أصول القناة وده كلام غير صحيح، وما يحدث هو طرح أصول الصندوق حال إقراره وليس الصندوق نفسه وهذا محدد في بنود مشروع قانون صندوق قناة السويس".

وأوضح أسامة ربيع، أن الهدف من إقرار صندوق هيئة قناة السويس دعم الاقتصاديات الدائمة ومجابهة أي ظروف أو طوارئ قاهرة للقناة خاصة مع ما يتعرض له العالم كله، مؤكدا أن هيئة قناة السويس لها ميزانية وتراجع مع وزارة المالية وجهاز المركزي للمحاسبات ثم تذهب لمجلس النواب ويصدق عليها البرلمان وعائد قناة السويس يزيد رغم الأزمات العالمية.

ووجه رسالة طمأنة للمصريين قائلا: "إحنا محافظين على قناة السويس ودخلها ولن يمسها أي شيء، وكفاية جدل بقى في الموضوع ده ورددنا على كل الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر العالمي وعايزين نبدأ نعمل الصندوق ونقر الإدارة".