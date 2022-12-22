أسامة الأزهرى: السيدة سكينة شربت الولاية على يد أبيها سيدنا الحسين

شارك الدكتور أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر الشريف، فى المجلس العلمى الذى نظمه البيت المحمدى احتفالًا بذكرى مولد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين "رضى الله عنهما " بحضور الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والشيخ المحدث محمد عبدالباعث الكتانى، والدكتور فتحى حجازى أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

وقال الأزهرى، خلال كلمته، أن هذا الجمع لإظهار التعظيم لساداتنا أئمة البيت النبوى، وللحفاوة بسيدة من سيدات بيت النبوة السيدة سكينة بنت الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما.

وأوضح أن الله عز وجل جعل من مكارم ومناقب سيدنا يوسف عليه السلام أنه نبى بن نبى بن نبى بن نبى وأنه الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم سيدنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، مشيرا إلى أن هذا الوصف المحمدى لسيدنا يوسف إشارة محمدية إلى أن من ملاحم عناصر المجد والفخر فى سيدنا يوسف أنه تسلسلت فيه النبوة أبا عن جد عن أب عن جد، جيلا وراء جيل.

واضاف: هذا الباب من أبواب الفضل والمجد والشرف لسيدنا يوسف عليه السلام جعل الله منه حظوظا ومواريث لأئمة البيت النبوى المطهر، إذ تنشأ السيدة فاطمة الزهراء أم أبيها لتستقى من أنوار نبوته قبل أن يسبق اليها أى سابق، وصنع الله مثل ذلك خصوصية لزوجها سيدنا على بن أبى طالب الذى وعى الدنيا أول ما وعى فى حجر النبى صلّى الله عليه وسلم ثم يتسلسل الفضل من الزهراء ومن سيدنا على بن أبى طالب إلى سيدنا الإمام عبد الله بن الحسين ثم تصب تلك المواريث جميعًا فى بنته وكريمته وقرة عينه السيدة سكينة عليها رضوان الله التى شربت الولاية والمجد والأنوار على يد أبيها سيدنا الحسين رضى الله عنهما.

وأكد الدكتور أسامة الأزهرى أننا نفرح ونحتفل بمولدها وندعوا الله أن يجعل فرحنا بها وبآل بيته حصنا وبركة وسرا وعناية وتجليا.

يأتى ذلك فى إطار إحياء ذكرى الصالحين وآل بيت النبى صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة سُكَيْنة بنت الإمام الحسين رضى الله عنهما.