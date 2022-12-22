أخبار مصر.. بدء تشغيل رحلات قطارات تالجو الفاخرة السبت من محطة رمسيس

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان وزارة النقل عن بدء تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة السبت المقبل من محطة رمسيس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

النقل: بدء تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة السبت المقبل من محطة رمسيس

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل بدء تشغيل أول قطارات تالجو الفاخرة بجمهور الركاب ، السبت القادم الموافق 24/12/2022 الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة رمسيس بالقاهرة الى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار بدون ركاب.

التعليم توجه بانتهاء شرح مقررات الترم الأول قبل انطلاق الامتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية بضرورة انتهاء شرح مقررات الفصل الدراسي الأول قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها يناير المقبل، مع تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة على المناهج بشكل مجان للطلاب، موضحة أن الأسئلة تشمل مناهج الترم الأول بأكمله لصفوف النقل دون حذف أو تخصيص جزئيات للاطلاع.

الأرصاد: أمطار بالسواحل تمتد للوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

الضرائب: 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أن 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص وفقا للقانون رقم 153لسنة2022 والمتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 وذلك حتى 31/12/2022، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري.

سعر الذهب اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

ننشر آخر تحديث فى سعر الذهب اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 بسوق الصاغة، حيث تشهد الأسعار استقرار ملحوظا فى كافة الأعيرة المتداولة بمصر، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق 1750جنيها فى تداولات اليوم، وقد تشهد هذه الأسعار تغيرات أخرى الساعات المقبلة.

فيريرا يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام المقاولون

يدرس البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى المممتاز.

تقارير: الأهلى يفاوض موهبة النجم الساحلى لتدعيم صفوفه فى يناير

كشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات مع النجم الساحلى التونسى من أجل التعاقد مع نجمه الصاعد محمد الضاوى كريستو، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى المصرى.

مان سيتى ضد ليفربول.. محمد صلاح على موعد مع الهدف العاشر فى شباك السيتيزنز

ينتظر النجم المصرى محمد صلاح تسجيل هدفه العاشر فى شباك أفضل فريق إنجليزي، عندما يواجه فريقه ليفربول نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لموسم 2022-2023، فى أول ظهور رسمى بعد نهاية كأس العالم قطر.

تصنيف فيفا للمنتخبات.. تعرف على ترتيب مصر بعد التقدم التاريخى للمغرب

حافظ منتخب مصر على ترتيبه فى التصنيف الشهرى الصادر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن شهر ديسمبر الجارى.

ماركا الأسبانية: عقد رونالدو مع نادى النصر السعودى يمتد حتى 2030

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

"قطاع الأعمال" لـ"النواب": جميع الشركات تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور والمنحة الاستثنائية حتى "المتعثرة"..و"القوى العاملة" تطلب البرنامج الزمنى لصرف تعويضات العاملين بالشركة المصرية للملاحة بالإسكندرية وتوزيعها

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تطبيق قطاع الأعمال العام الحد الأدنى للأجور.

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..تشيلى تعتزم رفع مستوى التمثيل الرسمى بفلسطين..المؤسس المشارك بشركة العملات المشفرة FTX

يقر بالذنب فى تهم فيدرالية..ماليزيا: ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضى لـ30 قتيلا

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث.

خير بلدنا.. انطلاق موسم حصاد فاكهة الكنتالوب الشتوية.. مزارع: نزرع الكنتالوب الفرنساوى والهجين فى الأراضى الجبلية ونعتمد على الزراعة بالأنفاق فى شهور الشتاء.. ومهندس زراعى: الفدان ينتج من 4 لـ6 أطنان .. صور

استمراراً للعمل المتواصل فى مزارع الأقصر مع نهاية العام الجارى، انطلق أصحاب المزارع والعمال فى موسم جديد من مواسم الفاكهة التى تطرح فى فصل الشتاء، حيث أن الكنتالوب من نباتات العائلة القرعية، وبه نسبة جيدة من السكريات ويحتوي على فيتامين "أ و ج"، ويعتبر مصدر رزق وفير لأصحاب المزارع فى جنوب الأقصر.

إجازة نصف العام الدراسى 2023 على الأبواب.. اعرف التفاصيل

ينتظر طلاب المدارس إجازة نصف العام الدراسى الأول، حيث تبدأ الإجازة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول وحسب المواعيد المحددة من قبل المديريات التعليمية والإدارات تتوقف الاختبارات يوم 26 يناير المقبل ومن ثم يدخل الطلاب بعد هذا التاريخ فى إجازة نصف العام وحتى 9 فبراير 2023، ومن ثم تكون الأيام المتبقية على إجازة نصف العام ما يقرب من 35 يوما.

تعرف على أسعار تذاكر قطار تالجو الفاخر من القاهرة للإسكندرية

تبدأ السكة الحديد تشغيل أول رحلات قطار تالجو الفاخر، السبت القادم من القاهرة للإسكندرية والعكس، وتبلغ قيمة تذاكر قطار تالجو الأسبانى، 200 جنيه للدرجة الأولى من القاهرة للإسكندرية والعكس، وثمن تذكرة الدرجة الثانية من القاهرة للإسكندرية والعكس 150 جنيها.

اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا جديدا بنسبة 0.3%.. ومخاوف من ركود طويل الأمد

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 % في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يزيد عن التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 0.2 %، وهو ما يثير مخاوف بشأن دخول البلاد في ركود طويل الأمد.

الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة وأجواء غائمة شمال البلاد.. اعرف التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار متفاوتة الشدة وأجواء غائمة على شمال البلاد؛ حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها، كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

4510 وظائف خالية بـ15 محافظة خلال ديسمبر ويناير.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة القوى العاملة فتح باب التقدم لـ4510 فرصة عمل جديدة، حيث كشفت عن تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود وظائف خالية في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهري ديسمبر 2022 الجاري ويناير 2023.