أخبار مصر.. الرئاسة: البحث عن الغاز والبترول بالبحر المتوسط وفق القانون الدولى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيًا لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموى الامثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..







الرئيس السيسي يتابع جهود الدولة للبحث والاستكشاف بمجال الغاز الطبيعى والبترول ويوجه بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.. طارق الملا: أنشطة البحث بالبحرالمتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون



ووجه الرئيس عبد الفتاح بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيًا لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموى الامثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعى، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.





الرئاسة: مصر تبحث عن الغاز والبترول فى البحر المتوسط وفق القانون الدولى



صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة للأنشطة وإدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالى البحار.

خلال مؤتمر صحفى عالمى.. أسامة ربيع: لن نفرط فى قناة السويس أو أصل من أصولها.. وسيادتها لمصر.. كرم جبر: القناة مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. ضياء رشوان: الرئيس السيسي لا يفرط فى شبر واحد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مؤتمر اليوم يعقد من على ضفاف قناة السويس، مشددا على أن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.





مجلس الوزراء يستبعد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية



وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لـ تراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التى تتطلب موافقات أمنية بشأنها.





حماية المستهلك يعلن حملة استدعاء لفحص كرسى أودجير لشركة إيكيا وإيقاف استخدامه



أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة إيكيا عن حملة استدعاء وذلك لفحص كرسى أودجير ODGER الدوار باللون الأسود بسبب مخاطر السقوط والإصابة وذلك لإعادته عقب اكتشاف الشركة لعيب تصنيع قد يتسبب في وقوع إصابات.





النقل: بدء تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة السبت المقبل من محطة رمسيس



أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل بدء تشغيل أول قطارات تالجو الفاخرة بجمهور الركاب ، السبت القادم الموافق 24/12/2022 الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة رمسيس بالقاهرة الى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار بدون ركاب.





الضرائب: 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية



أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أن 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص وفقا للقانون رقم 153لسنة2022 والمتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 وذلك حتى 31/12/2022، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري.





النائب العام يحيل فتاة بورسعيد قاتلة أمها وشريكها للجنايات



أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ - لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة - إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.





فرص أمطار غدا على السواحل تمتد للوجه البحرى والصغرى بالعاصمة 15 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

فيريرا يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام المقاولون



يدرس البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى المممتاز.





تقارير: الأهلى يفاوض موهبة النجم الساحلى لتدعيم صفوفه فى يناير



كشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات مع النجم الساحلى التونسى من أجل التعاقد مع نجمه الصاعد محمد الضاوى كريستو، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى المصرى.





تصنيف فيفا للمنتخبات.. تعرف على ترتيب مصر بعد التقدم التاريخى للمغرب



حافظ منتخب مصر على ترتيبه فى التصنيف الشهرى الصادر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن شهر ديسمبر الجارى.





ماركا الأسبانية: عقد رونالدو مع نادى النصر السعودى يمتد حتى 2030



كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

"قطاع الأعمال" لـ"النواب": جميع الشركات تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور والمنحة الاستثنائية حتى "المتعثرة"..و"القوى العاملة" تطلب البرنامج الزمنى لصرف تعويضات العاملين بالشركة المصرية للملاحة بالإسكندرية وتوزيعها

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تطبيق قطاع الأعمال العام الحد الأدنى للأجور.

إجازة نصف العام الدراسى 2023 على الأبواب.. اعرف التفاصيل

ينتظر طلاب المدارس إجازة نصف العام الدراسى الأول، حيث تبدأ الإجازة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول وحسب المواعيد المحددة من قبل المديريات التعليمية والإدارات تتوقف الاختبارات يوم 26 يناير المقبل ومن ثم يدخل الطلاب بعد هذا التاريخ فى إجازة نصف العام وحتى 9 فبراير 2023، ومن ثم تكون الأيام المتبقية على إجازة نصف العام ما يقرب من 35 يوما.





تعرف على أسعار تذاكر قطار تالجو الفاخر من القاهرة للإسكندرية



تبدأ السكة الحديد تشغيل أول رحلات قطار تالجو الفاخر، السبت القادم من القاهرة للإسكندرية والعكس، وتبلغ قيمة تذاكر قطار تالجو الأسبانى، 200 جنيه للدرجة الأولى من القاهرة للإسكندرية والعكس، وثمن تذكرة الدرجة الثانية من القاهرة للإسكندرية والعكس 150 جنيها.

اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا جديدا بنسبة 0.3%.. ومخاوف من ركود طويل الأمد



انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 % في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يزيد عن التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 0.2 %، وهو ما يثير مخاوف بشأن دخول البلاد في ركود طويل الأمد.

الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة وأجواء غائمة شمال البلاد.. اعرف التفاصيل



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار متفاوتة الشدة وأجواء غائمة على شمال البلاد؛ حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها، كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

4510 وظائف خالية بـ15 محافظة خلال ديسمبر ويناير.. اعرف التفاصيل



أعلنت وزارة القوى العاملة فتح باب التقدم لـ4510 فرصة عمل جديدة، حيث كشفت عن تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود وظائف خالية في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهري ديسمبر 2022 الجاري ويناير 2023.