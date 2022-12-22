أخبار البورصة اليوم الخميس 22-12-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 22-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 946.854 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، إيديتا للصناعات الغذائية، عبور لاند للصناعات الغذائية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 946.854 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 723.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.56%، والعرب على 4.1%، واستحوذت المؤسسات على 38.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 373.6 ألف سهم، 178.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 320.3 ألف جنيه، 230.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2569 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 17513 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5958 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

الكابلات الكهربائية

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية لعدد 110 ملايين سهم بقيمة 52.25 مليون جنيه.

مصر المقاصة

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، بتسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.69 مليون وثيقة بدلا من 2.685 مليون وثيقة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 99.6 ألف سهم، 630 ألف سهم، 3.2 مليون سهم، 840 ألف سهم، 60.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركات القاهرة للدواجن، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عدد 60 ألف سهم، مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، عدد 200 ألف سهم، 1.72 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 200 ألف سهم، 855 ألف سهم، 18 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1140 سهم.

المصرية لنظم التعليم الحديثة

قالت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إنه مازال العمل جاري على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم الإعلان عن التكلفة النهائية طبقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية، وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة تمهيدًا لاتخاذ قرار زيادة رأس المال أو تمويلًا من مجلس الإدارة أو القروض لتمويل جميع التوسعات الخاصة بالشركة.

العربية للأصول

قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن مجلس الإدارة وافق على الطلب الوارد من شركة رامو بمد مذكرة التفاهم لتطوير أرض الشركة بمدينة طنطا حتى 1 مارس عام 2023، كما وافق المجلس على التجديد سنويًا لعقود إيجار اهناسيا، والفيوم، ومنية سمنود، بحد أقصى 3 سنوات، وعدم الموافقة على تجديد عقد إيجار أرض طنطا.