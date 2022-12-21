6 تحذيرات لتجنب آثار الطقس السيئ غدا بالإسكندرية.. بعد قرار تعطيل الدراسة

الإسكندرية - جاكلين منير

اعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة ، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع ان

تشهد محافظة الاسكندرية، أمطار تبدأ خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث من 30% إلي 50% تقريبا يصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية.

و تم توقف الإجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر اعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا

وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما شدد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبئ عن الشبكات وعلي خفض مناسيب البيارات وإستمرار الاستعداد الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة استعدادا لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.

وأشار الي أنه طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية انه من المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية الخميس امطار متوسطة الشدة قد تغزر احيانا مع فترات المساء.

وناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية السادة المواطنين بالآتي:

تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش المطر .

ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

في حالة وجود أي تجمعات أو شكاوى الاتصال علي رقم الخط الساخن 175

أو علي رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس اب

او علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.