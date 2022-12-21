اليوم السابع
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43 مليار جنيه قيمة مشروعات شركات قطاع الأعمال فى 21/20.. إنفوجراف

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 04:00 ص
43 مليار جنيه قيمة مشروعات شركات قطاع الأعمال فى 21/20.. إنفوجراف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2020/ 2021، مجموعة من المؤشرات الإحصائية الهامة، ومن أهم هذه المؤشرات ما يتعلق منها بالمشروعات المنفذة للطرق والكباري.

 

ويعرض جهاز الإحصاء، بالإنفو جراف أهم هذه المشؤشرات وفقا لما يلى:

بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام / الأعمال العام 43.6 مليار جنيه عام (2020/2021)    

بلغ إجمالي قيمة الطرق والكباري والانفاق المنفذة 17 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 17.7 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة تراجع بلغت 4٪.

بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة 4.3 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 3.3 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 30٪.

بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المجاري المنفذة 5.8 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 5.2 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 12٪.

بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 0.7 مليارجنيه عام (2020/2021) مقابل 0.8 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 15.7٪.

بلغ إجمالى قيمة المبانى التعليمية المنفذة 1 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 0.5 مليار جنيه عام ( 2019 /2020) بنسبة زيـاده بلغت 88.6٪.

بلغ إجمالي قيمة المباني السكنية المنفذة 3.4 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 3.3 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 3.7٪.

ما تم تنفيذه من اعمال
ما تم تنفيذه من اعمال

 

ما تم تنفيذه من محطات
ما تم تنفيذه من محطات

 


جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

مشروعات المياه

شركات قطاع الاعمال



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