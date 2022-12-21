"وقاية النباتات" ينجح فى تسجيل مركب حيوى ضد دودة الحشد الخريفية

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير المعهد حصول المركب الحيوي بروتكتو WP 9.4% "مسحوق قابل للبلل"، والذى ينتجه المعهد على توصية جديدة ضد دودة الحشد الخريفية على محصول الذرة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، وأضاف أن اللجنة أقرت اجتياز المركب كافة إجراءات التقييم وتم التأكد من فاعليته على مدار موسمين متتالين فى مكافحة دودة الحشد الخريفية.

أكد عبدالمجيد أن مركب بروتكتو هو أحد البدائل الآمنة والفعالة لمكافحة العديد من الآفات التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة وله ثلاث توصيات سابقة إستهدفت يرقات صانعات الأوراق على نبات الطماطم ومكافحة دودة درنات البطاطس ودودة ورق القطن فى أطوارها الأولى، وأن هذه التوصية تعد إضافة تؤكد قدرة هذا المركب الحيوى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عدلي رئيس مكون إنتاج المستحضرات الحيوية أن المُركب مستخلص بكتيري آمن على المحاصيل المختلفة ويضمن سلامة النظام البيئي حيث إنه متخصص على الآفات المستهدفة ولا يسبب أي ضرر للأعداء الحيوية أو النبات نفسه.

يشار إلى أن هذا المركب ينتج ويتم توزيعه حاليا بمعهد بحوث وقاية النباتات -مركز البحوث الزراعية.

ويعتبر معهد وقاية أمراض النباتات أحد الأجنحة الرئيسية الهامة لمركز البحوث الزراعية، وهو يتكون من عدة مبان داخل المقر الرئيسي للمركز بالجيزة تضم الأقسام والمعامل المختلفة والصوب الخاصة بالمعهد بجانب المعامل الملحقة بمحطات البحوث التي تنتشر بمحافظات الجمهورية المختلفة.

الجدير بالذكر أنه فى أواخر القرن قبل الماضى وعندما بلغت الإصابة بدودة ورق القطن ذروتها ظهرت أهمية مكافحة الآفات بالتحديد فى عام 1883 وعندما أدت الإصابة لأضرار شديدة جداً دعت الحكومة لإنشاء لجنة قومية لتقديم التوصيات الخاصة بالمكافحة و بهذا أصبحت الجمعية الملكية الزراعية، التى أنشئت عام 188، هى المركز المسئول عن أبحاث الآفات فى مصر و لمدة 20 سنة لاحقة. فى عام 1910 أنشأ فرع للآفات فى القسم الزراعى بإدارة الأشغال العامة. و فى عام 1913 أنشأت إدارة مستقلة للزراعة تحتوى على قسم بحوث الحشرات.