وضع مصدات خرسانية على كورنيش الإسكندرية لمنع الأمواج استعدادا لنوات الشتاء

الإسكندرية جاكلين منير

تفقدت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة أول بالاسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول والقيادات التنفيذية بالحي، منطقة "بئر مسعود " للاستعدادات النوات القادمة ووضع مصدات لسور البحر لمنع خروج الأمواج علي طريق الكورنيش.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتى تفيد بتعرض المحافظة لفرص سقوط خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40 _ 50%)

وكلف المحافظ على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لرصد أى حالات طارئة تجنبًا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية اليوم بدء فصل الشتاء فلكيا، حيث شهدت المحافظة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وتراكم السحب الركامية السوداء فى سماء الإسكندرية مع توقعات بهطول أمطار خفيفة ومتوسطة،حيث سجلت الإسكندرية اليوم 19 درجة فى العظمى و 14 درجة فى الصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.



وضع المصدات الخرسانية



استعدادات مكثفة بالاسكندرية