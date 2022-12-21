وزير القوى العاملة يشارك البحرين عيدها الوطنى: علاقتنا ممتازة وعلى أكمل وجه

كتبت – مرام محمد

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن العلاقات المصرية البحرينية ممتازة، وفى أزهى عصورها، وأن التعاون بين البلدين نموذجًا يحتذى به فى التنسيق فى كل الملفات والقضايا المشتركة المحلية والعربية والدولية، مضيفًا أن وزارة القوى العاملة حريصة كل الحرص على مشاركة الأخوة فى البحرين كافة المناسبات الوطنية الخاصة بهم، وأن التواصل مع الشركاء الاجتماعيين داخل "المملكة" فى قضايا العمل مستمر،وعلى أمل وجه، وأن "الوزارة" كجزء من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمنى للبحرين المزيد من التنمية والإستقرار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شحاتة فى احتفالية اليوم الوطنى للبحرين فى أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث كان فى استقباله عبد الرحمن حسن هاشم، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والذى أكد على اعتزاز "المملكة" بالعلاقات مع مصر.

وقال بيان صحفى عن وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء أن الوزير حسن شحاتة أثنى على دور ومكانة مملكة البحرين كدولة شقيقة لمصر، وأنها شهدت فى عهد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إنجازات ضخمة فى العديد من المجالات والتى جعلتها فى مصاف الدول المتقدمة.

واحتفلت مملكة البحرين هذا العام 2022 بالعيد الوطنى البحرينى الخمسين، فى يومى 16 و17 من شهر ديسمبر، حيث تتزين سماء مملكة البحرين باللونين الأحمر والأبيض، اللونين المكونين لعلم البحرين فى هذين اليومين التاريخيين لدى الشعب البحريني.

ويُعرف اليوم الوطنى البحرينى باسم يوم استقلال البحرين، ويمثل نهاية الاستعمار البريطانى فى البحرين وإلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا، وتكون مدة الاحتفال به يومين فقط حسب مرسوم ملكى، وعيد الجلوس الملكى للحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش، ويتم الاحتفال باليوم الوطنى البحرينى من خلال الألعاب النارية والحفلات الموسيقية والعروض الغنائية.