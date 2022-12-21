اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يشارك البحرين عيدها الوطنى: علاقتنا ممتازة وعلى أكمل وجه

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:05 ص
وزير القوى العاملة يشارك البحرين عيدها الوطنى: علاقتنا ممتازة وعلى أكمل وجه وزير القوى العاملة يشارك في احتفالية اليوم الوطني للبحرين
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن العلاقات المصرية البحرينية ممتازة، وفى أزهى عصورها، وأن التعاون بين البلدين نموذجًا يحتذى به فى التنسيق فى كل الملفات والقضايا المشتركة المحلية والعربية والدولية، مضيفًا أن وزارة القوى العاملة حريصة كل الحرص على مشاركة الأخوة فى البحرين كافة المناسبات الوطنية الخاصة بهم، وأن التواصل مع الشركاء الاجتماعيين داخل "المملكة" فى قضايا العمل مستمر،وعلى أمل وجه، وأن "الوزارة" كجزء من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمنى للبحرين المزيد من التنمية والإستقرار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شحاتة فى احتفالية اليوم الوطنى للبحرين فى أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث كان فى استقباله عبد الرحمن حسن هاشم، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والذى أكد على اعتزاز "المملكة" بالعلاقات مع مصر.

وقال بيان صحفى عن وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء أن الوزير حسن شحاتة أثنى على دور ومكانة مملكة البحرين كدولة شقيقة لمصر، وأنها شهدت فى عهد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إنجازات ضخمة فى العديد من المجالات والتى جعلتها فى مصاف الدول المتقدمة.

واحتفلت مملكة البحرين هذا العام 2022 بالعيد الوطنى البحرينى الخمسين، فى يومى 16 و17 من شهر ديسمبر، حيث تتزين سماء مملكة البحرين باللونين الأحمر والأبيض، اللونين المكونين لعلم البحرين فى هذين اليومين التاريخيين لدى الشعب البحريني.

ويُعرف اليوم الوطنى البحرينى باسم يوم استقلال البحرين، ويمثل نهاية الاستعمار البريطانى فى البحرين وإلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا، وتكون مدة الاحتفال به يومين فقط حسب مرسوم ملكى، وعيد الجلوس الملكى للحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش، ويتم الاحتفال باليوم الوطنى البحرينى من خلال الألعاب النارية والحفلات الموسيقية والعروض الغنائية.


القوى العاملة

وزير القوى العاملة

العيد الوطني

العيد الوطنى للبحرين



الموضوعات المتعلقة

"القوى العاملة" تنظم ندوات تثقيفية حول سوق العمل لطلاب الجامعات ببورسعيد

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 04:00 م

وزير القوى العاملة: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وتعكس روح الأخوة بين البلدين

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:15 م

"القوى العاملة": فرص عمل لائقة لذوى الهمم بالشرقية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:55 م

وزارة القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 4000 جنيه

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 07:00 ص

"القوى العاملة" تواجه الهجرة غير الشرعية بتوفير الفرص البديلة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:38 م

وظائف جديدة.. "القوى العاملة" تعلن 120 فرصة عمل بالإسكندرية.. التفاصيل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة