وزير التعليم العالى يناقش إطلاق صندوق تعليم الموهوبين بالعالم الإسلامى

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو فى دورته الـ 14، فى فعاليات المائدة الوزارية المُستديرة لإطلاق صندوق تعليم الموهوبين فى العالم الإسلامى، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وبمشاركة وزراء التعليم والتعليم العالى بالدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بمقر منظمة الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط.

وفى مستهل كلمته، وجه الوزير الشكر للمدير العام للإيسيسكو وفريق عمل المنظمة على الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، مستعرضًا مبادرة إنشاء صندوق تعليم الموهوبين فى دول العالم الإسلامى، مشيرًا إلى أن مصر لها تجربة فى إنشاء مثل هذه الصناديق، ومنها: إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عام 2019، بقرار رئاسى، مؤكدًا أنه يحقق نجاحات كبيرة فى هذا الإطار.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على أن الهدف من هذه المائدة المستديرة هو التوافق على آلية لإطلاق صندوق تعليم الموهوبين وإدارته والإعلان عنه، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية أثناء أعمال المؤتمر العام الدورة الــ 14 للإيسيسكو بالقاهرة فى ديسمبر 2021، بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين بالدول الإسلامية، فضلًا عن تبادل الخبرات الإسلامية فى مجال دعم الموهوبين فى التعليم قبل الجامعى والتعليم التقنى والتعليم العالي.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة الرئيس السيسى تشمل أيضًا تقديم 100 منحة دراسية للطلاب من دول العالم الإسلامي؛ للدراسة بالجامعات المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه المائدة تهدف أيضًا إلى دراسة دور التعليم والموهوبين فى دعم القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها قضايا المناخ، ووضع المقترحات المناسبة لها، وكذلك وضع تصورات مستقبلية لبعض مسارات التعليم والتعليم العالى واتجاهاته، مؤكدًا على ضرورة العمل سويًا لدعم تنشئة أجيال إسلامية واعية ومستنيرة ومخلصة لأوطانها، ومدركة للرسالة القومية والإنسانية للأمة العربية والإسلامية، وقادرة على تطوير المجتمع الإسلامي.

وأوضح وزير التعليم العالى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بضرورة الاهتمام برعاية الموهوبين، ووضع آليات لاكتشافهم وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام مصر بتنمية المعرفة والابتكار ورعاية الموهوبين لدى المجتمع المصرى والعربى والإسلامى، وتطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة، وتنمية طاقات وقدرات المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة للتوجه نحو مهارات ومفاهيم المعرفة والابتكار.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى إنشاء مراكز لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات المصرية، موضحًا أن هذه المراكز تختص بالتعاون مع إدارات الكليات والمعاهد بالجامعات، لاكتشاف المواهب والمبدعين والنوابغ فى المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، فضلًا عن تعزيز الانتماء الوطنى لديهم، وتنمية وعى المجتمع بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع.

وأكد الوزير على أهمية العمل على وضع معايير ورؤية واضحة وإستراتيجيات وتشريعات لاكتشاف هؤلاء الشباب وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتخصيص برامج دراسية تساعد على تطوير مواهبهم، ومساعدتهم فى التعرف على التجارب السابقة بمختلف دول العالم، للاستفادة منها فى تطوير مهارات هذه الفئة من الشباب بالعالم الإسلامى.

واقترح الدكتور أيمن عاشور تنظيم دورة تدريبية للدول الأعضاء بالمنظمة فى أحد المجالات ذات الاهتمام المشترك لمدة أسبوعين.

وفى ختام كلمته، أكد د. أيمن عاشور على التزام مصر ودعمها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للأمة الإسلامية، مطالبًا بالعمل سويًا لتحقيق الهدف الأسمى وهو نشر السلام وقيم التسامح، والتى ستؤدى إلى تحقيق باقى الأهداف التى تتطلع الشعوب العربية والإسلامية لتحقيقها، متمنيًا الوصول إلى آليات فعالة لإطلاق وإدارة صندوق تعليم الموهوبين بالشكل الذى يحقق الاستثمار الأمثل لهذه المواهب والنوابغ العربية والإسلامية.

ومن جانبه، أعرب مدير عام الإيسيسكو، عن شكره وتقديره للمبادرة المقدمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإنشاء هذا الصندوق، مشيرًا إلى أن منظمة الإيسيسكو أجرت العديد من المشاورات مع الدول الأعضاء، ووجدت ترحيبًا كبيرًا بهذه المبادرة، التى تتوافق مع رؤية الإيسيسكو الجديدة وتوجهاتها الإستراتيجية فى دعم الابتكار.

وأكد د.سالم بن محمد أنه من المقرر أن يتم بلورة جميع الأفكار والمقترحات التى تمت مناقشتها، ووضع التصور النهائى لصندوق تعليم الموهوبين فى العالم الإسلامى، والإطار القانونى والإدارى له، وآليات عمله، وغيرها من الأمور التفصيلية، لعرضها خلال اجتماع المجلس التنفيذى للإيسيسكو فى دورته لعام 2023.

ومن جانبه، أشاد د. يونس السكورى وزير الإدماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى بالمملكة المغربية بالمبادرة، مؤكدًا دعم المملكة المغربية لها، خاصة أنها تستهدف فئة ليس لها برامج مخصصة.

وفى كلمته، أشاد د. باتريك موجوياما داودا وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتحويل التكنولوجيا والتربية بالجابون بالمجالات التى سيعمل عليها الصندوق، ومنها تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم الموهوبين فى مجال الابتكار بقضايا التغيرات المناخية.

ومن جانبها، أشارت د. آمنة البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وممثل عن وزارة التعليم العالى المغربية، إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع الاهتمام الذى توليه سلطنة عمان للموهوبين، مستعرضة نبذة عن برنامج "ثروة"، الذى تنفذه وزارة التربية والتعليم بالسلطنة.

كما قدم ممثل وزارة التعليم العالى المغربية عددًا من المقترحات لإثراء المبادرة.

شهد فعاليات المائدة الوزارية المستديرة، د. يونس السكورى وزير الإدماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى بالمملكة المغربية، ود. باتريك موجوياما داودا وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتحويل التكنولوجيا والتربية بالجابون، وآمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وممثل عن وزارة التعليم العالى المغربية، ود. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وعضو مصر فى المجلس التنفيذى للإيسيسكو.