وزارة السياحة والآثار تعلن نتيجة المرحلة الأولى من امتحان الإرشاد السياحى

كتب محمد أسعد

أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الإدارة المركزية لشركات السياحة نتيجة المرحلة الأولى من امتحان الإرشاد السياحي الذي عُقد خلال الفترة من 5 وحتى 8 من شهر ديسمبر الجارى، للمتقدمين لمزاولة مهنة الإرشاد السياحى.

وأوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن عدد الناجحين بلغ 44 مرشدا سياحيا من أصل 72 متقدما وهو ما يمثل نتيجة إجمالية 61% وذلك بزيادة ملحوظة عن نتيجة امتحان العام الماضى، والتى بلغت 29.4%.

وأضافت أن امتحان هذا العام قد شهد نجاح 23 متقدما ممن يجيدون اللغات النادرة التي لا يتوافر عدد كاف من مرشديها بإجمالى 12 لغة نادرة من بينها الصربية، والبولندية، والرومانية، واليونانية، والتشيكية، والهولندية، والإندونيسية، والبرتغالية، والبلجيكية.

كما شهد نجاح 21 متقدما ممن يجيدون اللغات الأجنبية المختلفة، والذين تقدموا للامتحان لإعادة إصدار تراخيص لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها.

ويأتي ذلك اتساقا مع استراتيجية الوزارة لجذب أسواق سياحية جديدة بجانب الأسواق التقليدية وتوفير خدمة الإرشاد السياحي من كافة اللغات الأجنبية.

كما أوضح عماد عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بالوزارة أنه تقرر تلقي طلبات السادة المتقدمين للمرحلة الثانية من امتحان الإرشاد السياحي بمقر الإدارة العامة للمرشدين بالوزارة ومكاتب الوزارة بالمحافظات بالمرحلة الثانية بداية من يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري، على أن يُعقد الامتحان خلال الأشهر القادمة وذلك لمنح الفرصة لأكبر عدد من المتحدثين باللغات النادرة لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.