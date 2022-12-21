هذه الإجراءات وراء اصدار إذن إنشاء محطة "الضبعة".. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن الإجراءات التى اتخذتها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتحقق من توافر اقصى درجات الامان للمشروع النووي ب الضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 وفق اعلى المعايير الدولية، وهى التالي:

1- تأهيل العاملين بالهيئة للقيام بعملية المراجعة والتقييم من خلال برنامج بناء القدرات الذي تم إعداده وإطلاقه من خلال مركز التميز بالهيئة.

2- وضع طرق وأساليب المراجعة لكل فصل من فصول تقرير تحليل الأمان الأولي وفقا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعايير المطبقة في دولة "روسيا الإتحادية".

3- مراجعة الفصول المختلفة لتقرير تحليل الأمان الأولي، ومناقشة المخرجات، والوقوف على النتائج النهائية للمراجعة.

4- إرسال نتائج المراجعة والتقييم لتلك المستندات والتي أفرغت ما يزيد عن 8500 صفحة للوحدة الأولى فقط، الي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتلقي ردودها على تلك النتائج.

5- عقد جلسات لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة. كما قامت الهيئة بزيارة تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف علي مدى جاهزية الموقع لبدء الإنشاء.

6-ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الأولى من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود ثمة مخاطر تهدد الإنسان أو البيئة أو الممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم "5" لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت أنه لا صحة لوقف تنفيذ مشـروع محطة الضبعة النووية فى مصر مشددة على استمرار تنفيذ المشـروع بشكل طبيعى دون توقف، كما أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى مصـر فى 19 نوفمبر 2022 بدء مرحلة البناء الرئيسية للوحدة الثانية مـن محطة الضبعة لبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة.

وأوضح وزير الكهرباء أن الفريق المصرى الروسى يُظهر أعلـى مستويات التميز المهنى ويحقق الإنجازات الرئيسية للمشروع قبل الموعد المحدد بوقت طويل، وأن الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانيـة بمحطة الضبعة تتزامن مع تاريـخ توقيع الاتفاقية الحكوميـة بيــن مصـر وروسيا.

وقال الدكتور أليكسى ليخاتشـوف المدير العام لشركة روس آتوم الروسية إن المشروع سيسهم فى انتقال مصـر التدريجى إلى مصادر طاقـة منخفضة الكربون مما يخلق أساسا قويا لتنميـة موثوقة ومستدامة فـى مصـر لعقود مقبلة.