نصائح للحفاظ على صحة الجهاز التنفسى فى فصل الشتاء

كتبت إيناس البنا

تتسبب التقلبات الجوية والبرد الشديد والصقيع فى إحداث مشاكل فى الجهاز التنفسى، ما يؤدى إلى ظهور أعراض مثل السعال وضيق التنفس والإصابة بأمراض الرئة المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD) ومرض الرئة الخلالى (ILD) وتوسع القصبات وما إلى ذلك، لذا يبرز أهمية الحفاظ على صحة الرئة أثناء انخفاض درجات الحرارة.

كيف يؤثر البرد على رئتينا

يمكن أن يسبب الهواء البارد السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع، وبسبب الضغط على الرئتين يرتفع ضغط الدم ما يمكن أن يؤدى إلى نوبة قلبية.

الانتباه إلى الأعراض فى الشتاء

وفقا لموقع healthsite فإن الأعراض التى يجب الانتباه لها فى الشتاء الارتعاش والتعب والإرهاق الشديد والنعاس وتداخل الكلام والصداع، وفى بعض الأحيان يتسبب انخفاض حرارة الجسم عن المعدل الطبيعى.

كيفية الوقاية من الأمراض المرتبطة بالشتاء

إدخال بعض التعديلات على نمط الحياة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً فى تجنب الأمراض المرتبطة بالشتاء، وفيما يلى بعض الإجراءات المهمة التى يجب اتباعها خلال موسم البرد..