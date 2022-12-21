نشوب حريق داخل صيدلية فى كفر الشيخ دون خسائر بالأرواح.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شب حريق بصيدلية بحي ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدنى، لإخماد الحريق، والتهمت الحريق بعض محتويات الصيدلية، وجرى إخماد الحريق.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ بنشوب حريق بصيدلية بحي ميت علوان، وهرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف لموقع الحريق، وجرى إخماد الحريق، ولم يتبين سبب الحريق، ويُرجع أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

ويتسبب الماس الكهربائي في العديد من الحرائق، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية



محاولة اخماد الحريق



حريق بصيدلية