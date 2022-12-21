ميناء دمياط يستقبل 4 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط - معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29070 طن تشمل: 7200 طن يوريا و3244 طن رمل و7285 طن اسمنت معبأ و1500 طن ملح معبأ و9841 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26845 طن تشمل: 11248 طن فول و2000 طن خردة و 1928 طن خشب زان و2600 طن أبلاكاش و9000 طن صويا و253 رأس ماشية بإجمالي وزن 69 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 850 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 158 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2102 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 114578 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97114 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1258 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4345 شاحنة .