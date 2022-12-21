جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الموريتانية - خلال جلسة عمل عقدت في قاعة المؤتمرات بمقر قيادة الأركان العامة للجيش الموريتاني في نواكشوط، على هامش زيارة العمل التي بدأها اليوم قائد أركان الجيش المالي لموريتانيا وتستغرق ثلاثة أيام.



وفي سياق آخر، أجرى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في نواكشوط، مباحثات مع بيتري سالي، السفير المبعوث الخاص لجمهورية فنلندا لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا.



وذكرت الخارجية الموريتانية أن المباحثات تناولت مختلف المستجدات على مستوى مجموعة دول الساحل وسبل تعزيز التعاون بينها وجمهورية فنلندا، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.