مقتل صاحب محل ملابس بطعنات متفرقة في الدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

شهد مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، واقعه مقتل صاحب محل ملابس بطعنات متفرقة إمام محله بوسط المدينة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير البحث الجنائي، إشارة من مامور مركز شرطة منية النصر، بوصول محمد الباز، صاحب محل ملابس في العقد الثالث من عمره، مقيم مدينة منية النصر، جثة هامدة، وبه عده طعنات متفرفة.

وانتقلت قوه أمنية لمكان محل الواقعة، وبالفحص والتحري وتفريغ الكاميرات بمعرفة مباحث المركز، تبين هجوم شاب يدعى ش.ع. ه 27 عاما، علي المجني عليه محمد الباز 23 عاما، أمام محل الملابس الخاص به.

وأوضحت كاميرات المراقبه شد وجذب بين الطرفين، وقام الجاني بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته، وطعن المجني عليه عده طعنات متفرقه بالجسد، فسقط علي أثرها أرضا.





واثبت التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه، أن سبب الوفاه، طعنة نافذة بالفخذ أودت بحياته، تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ علي الجثمان داخل مشرحة مستشفي منيه النصر المركزي، تصرف النيابة العامه لحين صدور تصريح الدفن.

المجني عليه



