مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى حادث سير بوادى النطرون

البحيرة- فريق المحافظات

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب اثنان آخران من أسرة واحدة اليوم، الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وفاة كل من محمد ح.ا 45 عامًا وأماني ك.م 40 عامًا مقيمان برشيد، كما أصيب وسام م.ح 18 عامًا وعوض م.ح 17 عامًا إثر اصطدام سيارة بهم امام قرية الصديق يوسف بمركز وادى النطرون.

وتم نقل جثتى المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.