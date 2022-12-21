مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور موسكو الخميس

وكالات

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، سيزور العاصمة موسكو غدا لمناقشة تأمين محطة زابوروجييه النووية.



وقال أوليانوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ إن "زيارة جروسي لموسكو، تأتي لبحث مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح في محيط محطة زابوروجييه الكهروذرية" الواقعة جنوبي أوكرانيا.



وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قد قال في وقت سابق إنه يواصل العمل "بشأن الإنشاء العاجل لمنطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا.