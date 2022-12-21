مدير آثار مصر العليا: ظاهرة شروق الشمس بالكرنك فلسفة معمارية وهندسية ودينية

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى ياسين مدير عام آثار مصر العليا بالأقصر أن ظاهرة شروق الشمس على محاور معبد الكرنك اليوم الأربعاء حدث وظاهرة تاريخية مميزة فى بداية معابد الدولة الوسطى بالكرنك، حيث إن الملكة حتشبسوت هى أول من سجلت على مسلتها بأن الكرنك يمثل الأفق على الأرض.

ويضيف مدير عام آثار مصر العليا بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن ظاهرة شروق الشمس على معابد الكرنك تم بدء رصدها بمعرفة المركز المصرى الفرنسي لدراسة آثار الكرنك فى عام 1998، حيث ثبت علمياً أن المحور الأساسى بالكرنك يكون عليه شروق الشمس فى بداية فصل الإنبات وهو فصل الشتاء، فهى فلسفة معمارية هندسية دينية حيث يتم بدء موسم الإنبات مجازاً كبدء البعث فى الحياة الجديدة، ليؤكد المصرى القديم عظمته لتسخير العمارة لكل ما يخدم تاريخه العظيم.

فيما رصدت عدسة "اليوم السابع" شروق قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، صباح اليوم، حيث ظهرت الشمس فى مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك، وذلك للإعلان عن بدء فصل الشتاء رسمياً فى 21 ديسمبر، وحضر فعاليات الاحتفالية قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن والأفواج السياحية من الأجانب والمصريين.

وشهدت معابد الكرنك قبل شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وموسيقى شروق الشمس المميزة التى أبهرت الجمهور، ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر.

كما شهدت منطقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، وصول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيرى، واللوار دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وقيادات المحافظة ومديرية الأمن، لحضور فعاليات رصد ظاهرة تعامد الشمس بالمعبد، حيث تتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك للإعلان عن الإنقلاب الشتوى وبدء فصل الشتاء رسمياً فى 21 ديسمبر من كل عام.

ورصد "اليوم السابع" توافد الأفواج السياحية من حول العالم والأهالى على منطقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، حيث تشهد معابد الكرنك تنظيم عروض فنية مميزة للفرق الشعبية مع توافد السائحين على الكرنك للإستمتاع بتلك اللحظات المميزة لرصد ظهور قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، ويحضر فعاليات الإحتفالية قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن والأفواج السياحية من الأجانب والمصريين.

وبدأ برنامج الاحتفالية فى قبل شروق الشمس بالتجمع لكل الضيوف أمام ساحة معابد الكرنك، ثم تبدأ عروض احتفالية من فرقة الأقصر للفنون الشعبية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة للترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم تبدأ مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيسى لمعابد الكرنك، كما يشمل برنامج الاحتفالية بدء موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيسى لمعابد الكرنك، ويتم تغطية شروق الشمس ورصده من قبل الضيوف وفريق الإعلاميين من مصر وحول العالم الذين يهتمون سنوياً برصد التعامد ويستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.