اليوم السابع
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مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: لا تعطيل للدراسة غدا.. يوم دراسى طبيعى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:55 م
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: لا تعطيل للدراسة غدا.. يوم دراسى طبيعى مدرسة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه لا تعطيل للدراسة غدا بمدارس القاهرة، وأن غدا يوم دراسى طبيعى، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس، والتأكد من عدم تأثير للطقس على الدراسة.

وفى السياق أكد مدير تعليم القاهرة، ان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى تجرى خلال الفترة من 5 يناير إلى 25 يناير 2023 .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الخميس 12 يناير حتى الثلاثاء 17 يناير، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الخميس 5 يناير حتى الأربعاء 11 يناير ، وامتحانات الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس 5 يناير حتى الخميس 12 يناير، وامتحانات الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي المهني من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير .

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من الاربعاء 18 يناير حتى الاربعاء 25 يناير، والإعدادية المهنية من الاربعاء 18 يناير حتى الاربعاء 25 يناير وامتحانات النقل للتعليم الفني من الإثنين 9 يناير حتى الاربعاء 25 يناير .

وامتحانات الأول والثانى الثانوى وما يعادلها من السبت 14 يناير الي الاربعاء 25 يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف يوم السبت 7 يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم الخميس 19 يناير عيد الغطاس ، والخميس 26 يناير عيد الشرطة. 


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