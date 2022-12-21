محافظ المنيا يتابع جهود وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة.. التفاصيل

من جانبها ، أشارت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا أنه اختتمت أمس الثلاثاء بمقر الفرع دورة تدريب المدربين حول "المهارات الأساسية للمواطنة الرقمية والحماية على الانترنت"، والتي عقدت على مدار 3 أيام في الفترة من 18 وحتى 20 ديسمبر الجارى ، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنيا.

وأضافت أن الدورات استهدفت عددا من المتدربات والمتدربين لتنمية المهارات الرقمية لدى الأفراد وتمكينهم من الوصول للمعلومات بطريقة آمنة وفعالة لمواكبة عملية التحول الرقمي.

وفى سياق متصل، عقد مكتب الشكاوى بالمجلس ندوات توعوية حول "الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازية" في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " في مركز العدوة بقرى" بأن العلم _ كفر المغربي _القايات" ، وذلك ضمن برنامج تنمية الأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف وبنك الكساء المصري ، كما تم التعريف بدور مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة وما يقدمه من خدمات والإعلان عن كيفية التواصل من خلال الخط المختصر لمكتب الشكاوى 15115.

كما يواصل فرع المجلس استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية حيث تم تصوير عدد من السيدات والفتيات بقرية معصرة ملوي إحدى القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تمهيدا لاستخراج البطاقات لهن بالمجان.



جهود وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة



جهود وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة



جهود وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة



جهود وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة