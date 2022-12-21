محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة انضباط أسعار السلع والتأكد من توافرها

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم التأكد من توافر السلع الاستراتيجية، وخاصة الأرز وبأسعاره المعلنة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2022 والذي ينص علي تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض ليكون كيلو الأرز الأبيض الفاخر التي لا تزيد فيه نسبة الكسر علي 3%، المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيهاً، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الابيض غير المعبأ بما لا يزيد عن 12 جنيهاً، وتلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها من المشتريين.

وشملت جولة المحافظ، تفقد منافذ بيع السلع والسلاسل التجارية، وحرص على الاستماع لأراء المواطنين حول توافر السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، مشددا علي أصحاب السلاسل التجارية والمحال والسوبر ماركت بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة الأرز وبأسعاره المعلنة لعدم تعرضهم للغرامة طبقاً للقانون، كما تم التنبيه بتنوع السلع في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين، ليستفيد المواطنين من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، علاوة علي ضرورة وضع الأسعار علي كافة السلع بطريقة واضحة ومُعلنة للمواطنين، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب ووضع حد أقصى لعدد الوحدات السلعية التي يسمح ببيعها لكل مواطن من المنتجات خاصة الإستراتيجية منها، لضمان استفادة أكبر عدد من المترددين على تلك المنافذ من السلع والعروض ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.

وشدد المحافظ، علي ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.

ورافق المحافظ في الجولة كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، وخالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، ومدير مديرية التموين، وممثلين عن قطاع الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

توافر السلع بالقليوبية

جانب من جولة محافظ القليوبية

سعر الأرز

محافظ القليوبية يتابع توافر السلع

مراجعة أسعار الأرز

مراجعة الأسعار خلال الجولة